Le conifere sono gli alberi migliori per assorbire il rumore urbano

Gli scienziati: combinare lotta all'inquinamento acustico, protezione ambientale e business territoriale

[6 Aprile 2020]

Quando si tratta di assorbire il rumore urbano, il larice è risultato essere l’albero più efficace. Infatti, secondo un test di assorbimento acustico realizzato in laboratorio la corteccia della conifera è stata la più efficace delle 13 specie di alberi studiate.

Il team di ricercatori della School of architecture dell’Harbin Institute of Technology, dell’università di Ghent University e dell’ University College London (UCL) che ha pubblicato la scoperta nello studio “Sound absorption by tree bark” su Applied Acoustics è convinto che questi risultati possono aiutare gli urbanisti a utilizzare gli alberi per tenere sotto controllo del rumore.

Lo studio ha valutato 76 campioni di 13 specie arboree che mostravano una varietà di differenti caratteristiche della corteccia. I campioni di alberi sono stati selezionati utilizzando una serie di criteri, tra cui lo spessore della corteccia, l’età dell’albero e il diametro del tronco. Nei test di laboratorio, il team ha testato specie che sono state spesso trovate nelle aree urbane, come ciliegi, pini, faggi, salici, pioppi e ontani.

I dischi dei tronchi d’albero tagliati testati sono stati raccolti da alberi abbattuti di recente.

In un’intervista a BBC News, uno degli autori dello studio, Jian Kang, dell’Institute for environmental design and engineering dell’UCL ha spiegato che «L’obiettivo principale era quello di avere una varietà sufficiente di specie, comprese latifoglie e conifere» e ha aggiunto che «Oltre a sottolineare gli effetti sulla visuale e sull’ombra, è necessario prendere in considerazione l’inverdimento urbano anche per avere una riduzione del rumore durante la sua propagazione».

Il team sino-olandese-britannico ha scoperto che tutte le conifere o assorbono meglio il rumore rispetto agli alberi a foglia larga. Kang spiega ancora: «I fattori che influenzano la riduzione del rumore da parte della corteccia d’albero sono lo spessore della corteccia, l’età dell’albero e la rugosità della corteccia. L’età degli alberi e la rugosità della corteccia sembravano [essere] i parametri con le maggiori capacità predittive. I piccoli cambiamenti nelle caratteristiche di assorbimento acustico della corteccia potrebbero influenzare l’efficacia delle fitte cinture di alberi. Quindi, la selezione di specie con cortecce leggermente più assorbenti può efficacemente [ridurre] l’inquinamento acustico e possibilmente mitigare gli effetti negativi del traffico e del rumore industriale. Gli alberi potrebbero essere usati come “silenziatori” naturali per limitare l’impatto del rumore del traffico nelle città. Grazie al fatto che le cortecce delle conifere assorbono il suono leggermente meglio di quelle degli alberi a foglia larga, le conifere dovrebbero essere utilizzate più negli spazi verdi urbani. Inoltre, per la riduzione del rumore da parte di una fascia arborea è importante la densità degli alberi e le specie influenzeranno anche le densità che possono essere ottenute in una cintura arborea».

Kang ha concluso ricordando il risvolto socio-economico-ambientale di questa scoperta: «L’utilizzo delle piante come potenziale “silenziatore” del rumore urbano potrebbe combinare protezione ambientale e business territoriale».