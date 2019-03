«Non portate i vostri figli a scuola in auto»

Secondo il capo della sanità britannica, «Le auto dovrebbero essere vietate nei pressi delle scuole»

[11 Marzo 2019]

Paul Cosford, il direttore sanitario di Public Health England (PHE), ha dichiarato al Times che «Lasciare una macchina passi vicino ai cancelli della scuola dovrebbe essere socialmente inaccettabile». Una convinzione che deriva da una serie di raccomandazioni pubblicate dal PHE su come il governo britannico può migliorare la qualità dell’aria.

Secondo PHE, «Da 28.000 a 36.000 morti all’anno nel Regno Unito potrebbero essere attribuite all’esposizione a lungo termine all’inquinamento atmosferico» pder questo l’autorità sanitaria britannica chiede anche che vengano imposte tasse sul traffico automobilistico in tutte le città del Regno Unito.

Il rapporto PHE descrive l’inquinamento atmosferico come «La più grande minaccia ambientale per la salute nel Regno Unito» e sottolinea che «Vi sono forti prove che l’inquinamento atmosferico provoca lo sviluppo di cardiopatia ischemica, ictus, malattie respiratorie e cancro ai polmoni ed esacerba l’asma».

Per questo raccomanda di «Ridisegnare le città in modo che le persone non siano così vicine a strade altamente inquinanti, ad esempio progettando strade più ampie o usando siepi per schermare contro gli inquinanti Investire di più nel trasporto pubblico pulito e nelle piste ciclabili e pedonali. Incoraggiare l’adozione di veicoli a basse emissioni, fissando obiettivi più ambiziosi per l’installazione di punti di ricarica per auto elettriche. Scoraggiare i veicoli altamente inquinanti dall’entrare in aree popolate, con incentivi come zone low emission o clean air».

Secondo Cosford, «Per garantire che le nuove iniziative abbiano un impatto positivo, i pianificatori dei trasporti e gli urbanisti dovranno collaborare con chi lavora alle tematiche dell’inquinamento atmosferico. I decisori dovrebbero progettare attentamente le politiche per assicurare che i più poveri della società siano protetti contro le conseguenze finanziarie dei nuovi schemi».

PHE è convinta che «La politica del governo nazionale potrebbe sostenere queste azioni locali, ad esempio, per tenere conto degli impatti sulla salute, potrebbe consentire controlli sulle emissioni industriali nelle aree popolate».

Intanto il ministro della sanità del Fregno Unito, Nicola Blackwood ha annunciato un finanziamento di 56 milioni di sterline per finanziare la ricerca sui potenziali effetti sulla salute dei cambiamenti climatici, dell’inquinamento atmosferico, della resistenza antimicrobica e delle pandemie globali e ha ricordato che «Il cambiamento climatico porta a più estremi climatici caldi e freddi, che possono avere un grave impatto sulla salute della nazione. L’inquinamento può causare patologie croniche come le malattie cardiovascolari e respiratorie e il cancro ai polmoni, con conseguente riduzione dell’aspettativa di vita.

Le università inglesi sono invitate a presentare domanda per essere selezionate per collaborare con PHE per formare delle Health Protection Research Units (finanziate dal National Institute for Health Research per il periodo marzo 2020 . marzo 2025.