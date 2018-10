Per rispettare gli obiettivi dell’Accordo di Parigi bisogna rimuovere la CO2 dall’atmosfera

Le National Academies of Sciences: ci sono già le Negative Emissions Technologies per farlo

[26 ottobre 2018]

«Per raggiungere gli obiettivi per il clima e la crescita economica, le “tecnologie a emissioni negative” (NET) che rimuovono e sequestrano l’anidride carbonica dall’aria dovranno svolgere un ruolo significativo nella mitigazione dei cambiamenti climatici». E’ quanto afferma il nuovo rapporto “Negative Emissions Technologies and Reliable Sequestration” delle National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine che sottolinea anche che «Alcune di queste tecnologie possono essere implementate ora, ma occorrono ulteriori risorse per raggiungere gli obiettivi climatici». Per questo il rapporto chiede l’avvio di una grande iniziativa di ricerca sostanziale per far progredire queste tecnologie il prima possibile.

Anche se la mitigazione climatica resta la principale motivazione per gli investimenti globali nelle NET, i redattori del rapporto dicono che progressi delle reti potrebbero anche avere ritorni economici, poiché i diritti di proprietà intellettuale e i benefici economici probabilmente andranno alle nazioni che svilupperanno tecnologia la migliore.

Stephen Pacala, che insegna ecologia e biologia evolutiva alla Princeton University e presiede il comitato delle National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, spiega che «Le Negative Emissions Technologies sono essenziali per compensare le emissioni di anidride carbonica che sarebbero difficili da eliminare e dovrebbero essere considerate come una componente del portafoglio della mitigazione dei cambiamenti climatici. La maggior parte degli sforzi per mitigare il clima è volta a ridurre la velocità con cui le persone aggiungono carbonio dai giacimenti di combustibili fossili all’atmosfera. Ci siamo concentrati sul reverse: tecnologie che tolgono il carbonio dall’aria e lo rimettono negli ecosistemi e nella terra. Abbiamo stabilito che dovrebbe essere avviata una sostanziale iniziativa di ricerca per far progredire il prima possibile queste promettenti tecnologie».

A differenza delle tecnologie carbon capture and storage ( Ccs) che rimuovono le emissioni di CO2 direttamente da grandi fonti inquinanti come le centrali a carbone, gli scienziati evidenziano che «Le reti rimuovono l’anidride carbonica (il più importante gas serra che causa i cambiamenti climatici) direttamente dall’atmosfera o migliorano i pozzi di carbonio naturali. Stoccare il biossido di carbonio dai NET ha lo stesso impatto sull’atmosfera e sul clima, evitando allo stesso tempo l’emissione di una uguale quantità di anidride carbonica. Ad esempio, la combustione di un gallone di benzina rilascia circa 10 chilogrammi (kg) di anidride carbonica nell’atmosfera. Catturare 10 kg di anidride carbonica dall’atmosfera e stoccarla in modo permanente utilizzando una rete NET ha lo stesso effetto sul biossido di carbonio atmosferico come qualsiasi metodo di mitigazione che prevenga contemporaneamente la combustione di un gallone di benzina».

Secondo il comitato delle National Academies of Sciences, «Le NET disponibili oggi potrebbero essere implementate in modo sicuro per catturare e stoccare una frazione significativa delle emissioni totali sia negli Stati Uniti che a livello globale, ma non abbastanza per mantenere il riscaldamento globale al di sotto dei 2 gradi Celsius, l’obiettivo dell’accordo di Parigi. Pertanto, è necessario un lavoro di ricerca concertato per affrontare i vincoli che attualmente limitano la diffusione delle NET, quali costi elevati, vincoli territoriali e ambientali e requisiti energetici».

Il rapporto di che 4 Negative Emissions Technologies territoriali sono già pronte per essere dispiegate su vasta scala e a costi competitivi con le strategie di mitigazione delle emissioni: rimboschimento; cambiamenti nella gestione delle foreste; cambiamenti nelle pratiche agricole che migliorano lo stoccaggio del carbonio nel suolo; bioenergia con cattura e sequestro del carbonio che utilizza piante o materiali a base vegetale per produrre elettricità, combustibili liquidi e/o calore e dove tutta la CO2 viene catturata e stoccata.

Ma il rapporto avverte che «Tuttavia, queste quattro NET non possono ancora fornire una rimozione di carbonio sufficiente a costi ragionevoli senza gravi danni involontari. La riconversione di una quantità significativa dell’attuale terreno agricolo e la coltivazione di nuove foreste o di materie prime per la bioenergia con cattura e stoccaggio del carbonio potrebbe avere effetti significativi sulla disponibilità di cibo. La riconversione della foresta tropicale danneggerebbe la biodiversità». La ricerca potrebbe identificare modi per attenuare questi problemi, sviluppando ad esempio piante che assorbono e stoccano nel suolo il carbonio in modo più efficiente, o riducendo lo spreco alimentare o la domanda di carne.

Secondo il comitato, «Altre due tecnologie a emissioni negative potrebbero essere rivoluzionarie, dato che hanno un’elevata capacità potenziale di rimuovere il carbonio. La Direct air capture che impiega processi chimici per catturare l’anidride carbonica dall’aria, concentrarla e iniettarla in un serbatoio di stoccaggio. Tuttavia, è attualmente limitata dai costi elevati. Non esiste una forza commerciale che spinga per lo sviluppo di tecnologie di cattura diretta dell’aria; pertanto, lo sviluppo di un’opzione a basso costo richiederà investimenti pubblici sostenuti. La mineralizzazione del carbonio – che essenzialmente accelera l’esposizione agli agenti atmosferici in modo che l’anidride carbonica dall’atmosfera formi un legame chimico con minerali reattivi – è attualmente limitata fondamentalmente dalla mancanza di comprensione».

Il comitato ha anche esaminato il blue carbon costiero, che comporta il cambiamento dell’utilizzo del suolo e pratiche di gestione per aumentare il carbonio stoccato nelle piante vive o nei sedimenti di ecosistemi costieri come le paludi di maree e sottolinea che ha una capacità potenziale relativamente bassa ma occorre continuare ad esplorare e sostenere questa opzione. Infatti, «Il costo della rimozione del carbonio è basso o nullo, perché gli investimenti in molti progetti di blue carbon costieri mirano ad altri benefici come l’adattamento costiero. È necessario un aumento della comprensione di come l’innalzamento del livello del mare, la gestione delle coste e altri impatti climatici potrebbero influenzare i futuri tassi di assorbimento di carbonio».

Il comitato ha rilevato che «Le NET non hanno ancora ricevuto adeguati investimenti pubblici nonostante le aspettative che potrebbero fornire circa il 30% delle riduzioni nette delle emissioni di questo secolo. Non appena possibile, è necessario un sostanzioso investimento nella ricerca per migliorare le NET esistenti a terra, fare rapidi progressi sulla cattura diretta dell’aria e sulla mineralizzazione del carbonio e far progredire la ricerca sui biocarburanti e il sequestro del biossido di carbonio».

Lo studio, che è stato sostenuto da Department of Energy Usa, National Oceanic and Atmospheric Administration, Environmental Protection Agency, United States Geological Survey, V. Kann Rasmussen Foundation, Linden Trust for Conservation, and Incite Labs, presenta molteplici ragioni per proseguire la ricerca sui NET negli Usa del negazionismo climatico di Donald Trump: «Primo, ora gli Stati, i governi locali, le società e i Paesi di tutto il mondo fanno investimenti sostanziali per ridurre le loro emissioni nette di carbonio e prevedono di aumentare tali spese. Alcuni di questi sforzi includono già tecnologie ad emissioni negative. Ciò significa che, se la proprietà intellettuale è detenuta da società statunitensi, i progressi delle NET andranno a beneficio dell’economia statunitense. Secondo, poiché i danni climatici aumentano, in futuro gli Stati Uniti intraprenderanno inevitabilmente maggiori azioni per limitare i cambiamenti climatici. Terzo, gli Stati Uniti stanno già facendo uno sforzo sostanziale, compresa la nuova regola del 45Q che prevede un credito d’imposta per la cattura e lo stoccaggio, che farebbe leva sul valore dei nuovi investimenti nella ricerca NET».