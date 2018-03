Il Reach ha 10 anni: sostanze chimiche più sicure per consumatori, lavoratori e ambiente

La Commissione europea ha presentato una proposta di riesame del Reach

[6 marzo 2018]

Le sostanze chimiche accompagnano ogni aspetto della nostra vita: al lavoro, ma anche nei beni di consumo come i capi di abbigliamento, i giocattoli, i mobili e gli elettrodomestici. Pur essendo essenziali nella vita quotidiana, alcune di queste sostanze possono comportare rischi per la salute umana e per l’ambiente, per questo l’Unione europea approvò il regolamento Ue Reach (Regulation on registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals), entrato in vigore nel 2007, sostituendo il precedente quadro legislativo per le sostanze chimiche nell’Ue, che era stato adottato tra la fine degli anni ’60 e gli anni ’70. Il Reach si applica praticamente a tutte le sostanze chimiche e, in linea con il principio “chi inquina paga”, ha spostato l’onere della prova sull’industria, rendendola responsabile della sicurezza delle sostanze chimiche lungo la catena di approvvigionamento. Le imprese devono individuare e gestire i rischi legati alle sostanze chimiche e dimostrare in che modo sia possibile utilizzare tali sostanze in sicurezza. Questo richiede nuove forme di cooperazione tra le imprese, un miglioramento della comunicazione lungo la catena di approvvigionamento e lo sviluppo di strumenti per guidare e assistere le imprese e le autorità pubbliche nell’attuazione del regolamento.

La procedura di registrazione ha avuto inizio nel 2009, e il primo termine per la registrazione era fissato al 2010. La fase di preregistrazione (indispensabile per poter registrare le sostanze esistenti entro i termini scaglionati) ha avuto luogo nel 2008. La data del 31 maggio 2018 è fissata come termine ultimo entro cui le imprese possono registrare le sostanze chimiche che producono, importano o immettono sul mercato dell’Ue in quantità superiori a una tonnellata l’anno.

Da quando è stata istituita, nel 2007, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa) svolge un ruolo fondamentale nell’attuazione di tutte le procedure Reach e attualmente ospita la più grande banca dati sulle sostanze chimiche al mondo e consente il facile accesso online ai dati relativi alla sicurezza chimica. Inoltre l’Echa partecipa all’attuazione di altre normative dell’Ue riguardanti le sostanze chimiche ed è destinata a diventare un riferimento per la gestione sostenibile delle sostanze chimiche.

A dieci anni dall’entrata in vigore del Reach, la Commissione europea sottolinea che «Ha migliorato sensibilmente la protezione della salute umana e dell’ambiente e ha promosso alternative alla sperimentazione animale» e forte di questo successo, la Commissione propone misure per agevolarne ulteriormente l’attuazione con un riesame del Reach appena pubblicato e nel quale si si legge che grazie al «regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche” (cioè il Reach), le imprese e le autorità dell’Ue garantiscono l’impiego in sicurezza delle sostanze chimiche e la progressiva eliminazione delle sostanze pericolose».

Per tutelare ancora meglio i consumatori, i lavoratori e l’ambiente, la Commissione europea ha proposto diverse misure concrete per migliorare l’attuazione della normativa Reach ed evidenzia che « Queste misure sono volte a migliorare la qualità dei fascicoli di registrazione presentati dalle imprese, semplificare il processo generale di autorizzazione e garantire condizioni di parità tra le imprese dell’UE e quelle di paesi terzi. La Commissione intende continuare a sostenere le PMI nel loro sforzo di conformarsi alla normativa e di rafforzare l’applicazione di quest’ultima da parte delle autorità nazionali».

Inoltre, la Commissione Ue auspica di «Aumentare la coerenza del regolamento Reach con la normativa in materia di tutela dei lavoratori e sui rifiuti». La Commissione discuterà i risultati e le azioni di follow-up del secondo riesame del Reach con il Parlamento europeo, gli Stati membri e le parti interessate nel quadro di una conferenza pubblica prevista per il mese di giugno 2018.

La commissaria Ue al mercato interno e l’industria, Elżbieta Bieńkowska, ha ricordato che «Reach è la normativa in materia di sostanze chimiche più avanzata e completa al mondo e molte altre giurisdizioni hanno seguito l’esempio dell’Ue in questo senso. Grazie a questa normativa l’industria dell’Ue rende le sostanze chimiche più sicure per i cittadini e per l’ambiente. Dobbiamo sfruttare questo successo e fare in modo che i produttori dell’Ue non si trovino svantaggiati rispetto alla concorrenza dei produttori di paesi terzi, in particolare garantendo che i prodotti importati rispettino la normativa dell’Ue in materia di sostanze chimiche».

Il Reach continua a produrre per gli europei risultati concreti tra cui:

Prodotti più sicuri per i consumatori, i lavoratori e l’ambiente Grazie al Reach l’Ue ha fatto dei passi avanti nella restrizione e nel divieto d’uso di determinate sostanze chimiche che possono essere nocive per la salute umana e per l’ambiente e ne ha avviato la sostituzione con alternative più sicure. La Commissione europea fa alcuni esempi: Divieto di sostanze chimiche nocive: sono state emesse 18 restrizioni per diversi gruppi di sostanze come il cromo, il nickel e il piombo nei prodotti di consumo, il bisfenolo A, un interferente endocrino, negli scontrini di cassa e i composti di nonilfenolo, tossici per l’ambiente acquatico, nei prodotti tessili. Sostituzione delle sostanze più pericolose (“sostanze estremamente preoccupanti”) con alternative più sicure: finora sono state individuate 181 sostanze chimiche che possono avere gravi ripercussioni sulla salute umana e sull’ambiente e 43 sono state inserite nell’“elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione Reach”; ciò significa che le imprese devono ottenere un’autorizzazione per l’uso di queste sostanze, le quali a loro volta vengono gradualmente eliminate man mano che diventano disponibili alternative adeguate. Contro la sperimentazione animale: il Reach promuove metodi alternativi alla sperimentazione animale per la valutazione dei rischi legati alle sostanze chimiche, riducendo così la necessità di esperimenti di questo tipo. Tra il 2012 e il 2016 la Commissione ha stanziato circa 40 milioni di euro all’anno per sostenere la ricerca di metodi alternativi.

Una raccolta dati completa per la sicurezza delle sostanze chimiche sul mercato unico dell’Ue: a oggi la procedura di registrazione Reach ha permesso di raccogliere informazioni su oltre 17 000 sostanze tramite 65 000 fascicoli di registrazione delle principali sostanze chimiche prodotte e utilizzate nell’Ue, migliorando così la comunicazione e la trasparenza nella catena di approvvigionamento e permettendo all’Europa di affrontare meglio i rischi legati alle sostanze chimiche e di approfondire l’armonizzazione del mercato interno dei prodotti chimici.

Il Commissario Ue per l’ambiente, Karmenu Vella, ha concluso: «Gran parte degli europei si preoccupa dell’esposizione a sostanze chimiche pericolose. Grazie al Reach, l’Ue risponde in maniera valida a queste preoccupazioni, diffondendo informazioni sulle sostanze chimiche e proibendo le sostanze nocive sul mercato dell’Ue. Il Reach è già fonte di ispirazione per la normativa in materia di sostanze chimiche in altri paesi; un ulteriore perfezionamento ci permetterà di tutelare ancora meglio la salute dei cittadini e l’ambiente».