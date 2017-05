Test sul glifosato del Salvagente, StopGlifosato «Siamo tutti contaminati»

E non ci sono ricerche sui rischi da esposizione

[24 maggio 2017]

La Coalizione #StopGlifosato, formata da 45 associazioni, commenta con preoccupazione il test realizzato dal Salvagente in collaborazione con l’associazione A Sud, secondo il quale «14 donne su 14 esaminate sono risultate positive alla ricerca di glifosato nelle loro urine», da 0,43 nanogrammi per millilitro fino a 3,48 nanogrammi.

Secondo Maria Grazia Mammuccini, portavoce della Coalizione StopGlifosato, «Il test del Salvagente è allarmante, conferma pienamente i nostri sospetti: la contaminazione da glifosato è pervasiva e incontrollabile, e nessuno sa con precisione quali danni possa apportare. Un’unica cosa è certa: i danni ci sono, e la posizione negazionista di alcuni organismi che dovrebbero vegliare sulla salute pubblica fa sì che non si sappia con precisione quali sono».

StopGlifosato da due anni denuncia i rischi del glifosato e oggi appoggia l’iniziativa dei cittadini europei (ICE) per una proposta di legge contro l’uso dell’erbicida nei campi e quindi la presenza di glifosato sulle nostre tavole.

StopGlifosato ricorda che «L’Istituto per la ricerca sul cancro dell’Organizzazione mondiale per la sanità, lo Iarc, più di un anno fa aveva inserito il glifosato nella lista delle sostanze probabilmente cancerogene, mentre prima l’Efsa (l’agenzia europei per la sicurezza dei cibi) e poi l’Echa (l’organismo europeo per il controllo delle sostanze chimiche) avevano emesso parere di non cancerogenicità».

La Mammuccini ”, commenta: «Peccato che il parere dello Iarc sia basato su studi indipendenti e pubblici, mentre gli altri due abbiano preso in considerazione anche gli studi presentati dalle aziende, come loro stessi riconoscono. Tutti e due gli organismi, nel loro tentativo di essere tranquillizzanti sulla cancerogenicità (che peraltro lo IARC conferma), hanno però ammesso che i danni ci sono: genotossicità, danni alla vista, effetti duraturi sugli organismi acquatici. Ma soprattutto l’Echa ha fatto una grave ammissione: il suo parere ‘non tiene conto della possibilità di esposizione alla sostanza e quindi non tratta dei rischi di esposizione’. In altre parole, non si sa quali potrebbe essere gli effetti a un’esposizione prolungata, come quella degli agricoltori che ne fanno uso o dei consumatori che ne assumono dosi regolari, anche sotto i limiti di legge, nel cibo. Oggi non sappiamo cosa dire alle 14 donne che si sono sottoposte alla analisi: quali sono realmente i rischi che corrono? In altre parole, gli studi finora esaminati non conoscono l’effetto continuativo e di accumulo della sostanza nei nostri corpi. E oggi appare evidente che il glifosato è accumulato nei nostri corpi. Se gli organismi di controllo – molti dei quali purtroppo annoverano nei loro board scientifici consulenti di grandi aziende multinazionali – non sono in grado di gestire i problemi posti dalla pervasività dei pesticidi, i cittadini europei devono prendersi in prima persona la responsabilità della loro salute. Oggi questa possibilità ci viene data firmando l’ICE: servono un milione di firme da qui a poche settimane, oggi siamo a quota 800 mila. Chi ha a cuore la sua salute e quella dell’ambiente può e deve firmare sul www.stopglifosato.it».