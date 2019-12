Riceviamo e pubblichiamo da Arte.tv, il canale culturale europeo co-finanziato dall’Ue

Un reportage su Brumadinho, tra i più grandi disastri ambientali nella storia del Brasile

Claudia Müller-Hoff è l’avvocato che, raccogliendo testimonianze nel Paese e in Germania, sta indagando sulle responsabilità del dramma

[11 Dicembre 2019]

Il gigante dell’estrazione mineraria Vale (5.5 miliardi di euro di profitti nel 2017) non è l’unico responsabile del disastro di Brumadinho, in Brasile, che il 25 gennaio 2019 fece 270 vittime tra morti accertati e dispersi. Il crollo di una diga instabile provocò una gigantesca onda di fanghi tossici che travolse le abitazioni circostanti.

Claudia Müller-Hoff è l’avvocato che, raccogliendo testimonianze in Brasile e in Germania, sta indagando sulle responsabilità del dramma. Nell’occhio del ciclone, infatti, c’è anche la società di audit tedesca TÜV SÜD, accusata di aver falsificato dei documenti per attestare la solidità della diga. Circa il 50% delle materie prime utilizzate per produrre auto tedesche vengono dal Brasile.

Il reportage è disponibile anche sulle pagine web del canale Arte.tv, al link https://www.arte.tv/it/videos/084755-005-A/brumadinho-le-colpe-tedesche-nella-tragedia-della-diga/