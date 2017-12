Verso un pianeta libero dall’inquinamento (VIDEO)

La dichiarazione ministeriale adottata dall’United Nations Environment Assembly dell’United Nations environment programme a Nairobi

[7 dicembre 2017]

Noi, Ministri dell’ambiente di tutto il mondo, pensiamo che tutti dobbiamo poter vivere in un ambiante sano. Ogni minaccia contro il nostro ambiente costituisce una minaccia per la nostra salute, la nostra società, le nostre economie, la nostra sicurezza, il nostro benessere e la nostra stessa sopravvivenza. Questa minaccià incombe già su di noi : l’inquinamento costa la vita ogni anno a milioni di persone.

Ci siamo riuniti in occasione della terza sessione dell’United Nations Environment Assembly per operare a favore di un pianeta senza inquinamento, in collaborazione con delle personalità politiche e scientifiche così come con dei leader del settore privato e della società civile.

Riaffermiamo che l’azione che conduciamo contro l’inquinamenti deve continuare ad essere guidata dai Pruncipi di Rio sull’ambiente e lo sviluppo.

Bisogna assolutamente avvertire le popolazioni di tutto il mondo dei seguenti elementi: