«Attendere tutti i tempi giudiziari prima di assegnare il Tpl ad Autolinee Toscane/Ratp»

La posizione di Confservizi Cispel Toscana sulla gara regionale per il trasporto pubblico locale

[5 Novembre 2019]

Confservizi Toscana, che associa le aziende pubbliche toscane che compongono Mobit (CTT Nord, Tiemme, Busitalia-Sita Nord, Cap, Copit, Trasporti Toscani, Autoguidovie) condivide la preoccupazione espressa in questi giorni da Mobit stessa e da altre associazioni di impresa, per la decisione della Giunta regionale di voler procedere all’assegnazione del servizio ad Autolinee Toscane/RATP senza attendere le sentenze di TAR e del Consiglio di Stato attese prossimamente.

Come ha saggiamente indicato il Consiglio regionale in un suo recente ordine del giorno, è opportuno attendere tutti i tempi giudiziari prima di procedere ad una decisione così delicata ed importante per la Toscana ed i toscani, evitando forzature incomprensibili ed inutili che generano soltanto contenziosi ed incertezze per un servizio così essenziale come quello della mobilità.

Resta evidente che una scelta accorta e prudente è quella di procedere ad una proroga della gestione attuale, secondo le norme esistenti, che consenta a tutti gli attori una valutazione attenta e ponderata della prossima sentenza del Consiglio di Stato, chiamato ad esprimersi sul contenzioso in essere. Solo così sarà possibile procedere con ordine e correttezza in questa intricata vicenda, garantendo la continuità del servizio e gli investimenti previsti

di Alfredo De Girolamo* e Massimiliano Dindalini**

*presidente Confservizi Cispel Toscana

** coordinatore Trasporto pubblico locale Confservizi Cispel Toscana