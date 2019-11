Ciclovia Tirrenica: inaugurato un altro tratto nel Parco della Maremma

Collega il ponte sull’Ombrone con gli itinerari ciclabili già presenti nel Parco della Maremma

[14 Novembre 2019]

Il progetto della Ciclovia Tirrenica diventa sempre più realtà e con il tratto inaugurato oggi, si può pedalare da Grosseto, attraverso il ponte sull’Ombrone, a Marina di Alberese e raggiungere anche gli altri itinerari ciclabili del Parco.

I lavori, resi possibili grazie alle risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana nell’ambito del progetto europeo Intense, cofinanziato dal programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020, hanno riguardato la riqualificazione della strada che dal ponte sull’Ombrone raggiunge Spergolaia, la messa in sicurezza di molti tratti della pista ciclabile che porta a Marina di Alberese e la realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale. Intense ha scelto la Maremma per “chiudere” i suoi anni di attività, volti a promuovere un turismo più sostenibile e rispettoso dell’ambiente e dei territori. Grazie al progetto Intense, che ha coinvolto 13 partner tra Toscana, Liguria, Sardegna, Corsica e Francia (Regione PACA), in Toscana è stata finanziata la progettazione – ed in alcuni casi la realizzazione – di tratti della Ciclovia Tirrenica nei Comuni di Fosdinovo, Massa, Montignoso, San Vincenzo, Piombino, Grosseto, Castiglione della Pescaia e nel Parco della Maremma.

Il prossimo intervento, che sarà realizzato sempre grazie ad un finanziamento di 94mila Euro della Regione Toscana nell’ambito del progetto Intense, prevede la riqualificazione della strada degli Olivi che da Alberese porta alla spiaggia di Collelungo. Intervento che sarà realizzato nei prossimi mesi. E presto partirà anche il progetto per realizzare l’ultimo tratto di Ciclopista che attraversa il Parco e che permetterà di raggiungere Talamone, grazie all’accordo trovato con le proprietà Francesca e Antonella Vivarelli Colonna.

Dopo il taglio del nastro, alla presenza dell’assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli, il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, la presidente del Parco della Maremma, Lucia Venturi ed il direttore Enrico Giunta, il tratto di Ciclovia Tirrenica è stato anche “testato” con una un’escursione in bicicletta, con tappe esperienziali all’interno del Parco della Maremma, organizzata da ANCI Toscana e conclusasi con un buffet a base di prodotti del Parco.