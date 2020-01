Dalla Regione quasi 3 milioni all’Autorità portuale regionale

Risorse per spese correnti, manutenzione e investimenti per Viareggio, Porto Santo, Giglio e Marina di Campo

[29 Gennaio 2020]

La Giunta regionale toscana ha approvato una delibera, proposta dall’assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli, che destina all’Autorità oltre due milioni di euro per per le spese correnti per l’anno 2020 e gli investimenti da portare avanti nelle prossime annualità nei quattro Porti cui presiede: Viareggio, Isola del Giglio, Porto Santo Stefano, Marina di Campo, e del Canale Burlamacca, in particolare sono stati assegnati: 850.000 euro per le spese correnti dei quattro toscani (Viareggio 620.000 euro, Porto Santo Stefano 130.000 euro, Isola del Giglio 50.000 euro e per Marina di Campo 50.000 euro); 927.000 per le spese di funzionamento ordinario dell’Autorità portuale regionale; 385.000 per la manutenzione ordinaria e la gestione delle funzioni amministrative del Canale Burlamacca.

Inoltre, 970.000 euro destinati ad investimenti da portare avanti tra il 2020 e il 2022, buona parte dei quali servirà per potenziare e riqualificare in particolare il Porto di Viareggio (€ 250.000 per la progettazione definitiva del nuovo sabbiodotto nel 2020; € 120.000 per opere complementari della banchina commerciale nel 2021; € 400.000 per lavori di escavo all’imboccatura del porto Nel 2022), mentre con € 200.000 si provvederà alla manutenzione straordinaria di tutti i Porti di competenza.

Ceccarelli ha sottolineato: «Siamo soddisfatti del lavoro portato avanti dall’Autorità portuale regionale, sia nella gestione ordinaria che per quanto riguarda la riqualificazione ed il potenziamento dei Porti commerciali regionali e del Canale Burlamacca. Le risorse assegnate quest’anno per gli investimenti andranno in particolare a favore del Porto di Viareggio, che ha evidenti peculiarità rispetto agli altri tre porti gestiti dall’Autorità, e serviranno soprattutto di dare operatività alla banchina commerciale recentemente terminata e collaudata e per rendere effettivamente possibili attività a lungo programmate come la crocieristica di piccolo/medio cabotaggio e di charter nautico. Naturalmente questo non significa dimenticare gli altri porti, dove lavori importanti sono in corso o sono già stati realizzati nelle annualità precedenti: al Giglio, ad esempio, si procederà quest’anno con il secondo lotto per il completamento della riqualificazione della pavimentazione delle banchine; a Porto Santo Stefano saranno eseguiti lavori per 100.000 euro per l’illuminazione del molo Garibaldi, recentemente concluso, oltre a terminare la riqualificazione della pavimentazione, al momento in corso; infine per Marina di Campo sono in corso i lavori per circa 600.000 euro per il rifiorimento della diga foranea».