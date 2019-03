Noemix, per la PA del Friuli Venezia Giulia sarà l’anno della svolta verso la mobilità elettrica?

Università di Trieste; una mobilità smart con auto elettriche condivise non solo è praticabile ma è sempre più necessaria

[25 Marzo 2019]

Per l’università di Trieste «Smart city e smart mobility sono un binomio inscindibile per chi vuole combattere l’inquinamento urbano, aumentare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e realizzare concretamente la transizione verso un’economia a zero o basse emissioni di carbonio. E proprio dalle Amministrazioni Pubbliche è importante che parta la transizione verso una mobilità più smart, con l’introduzione di veicoli elettrici nelle flotte istituzionali».

Grazie a Noemix, un progetto europeo finanziato dal programma Horizon 2020 che si rivolge alle Pubbliche Amministrazioni del Friuli Venezia Giuliaregionale per realizzare la transazione verso la mobilità elettrica, quello prospettato dall’università triestina è uno scenario sempre più a portata di mano.

A confermarlo è uno studio condotto dal Dipartimento di scienze economiche, aziendali, matematiche e Statistiche dall’università di Trieste, presentato in occasione del primo incontro ufficiale del panel di amministrazioni pubbliche regionali che nei mesi scorsi hanno aderito al progetto, dal quale emerge che «L’attuale flotta di veicoli degli enti regionali – 2300 auto per il trasporto di persone e a uso promiscuo, di cui 1,130 in uso presso gli Enti Sanitari, 364 presso i Comuni capoluogo, 354 presso i Comuni medio-piccoli e 501 presso altri Enti – è vetusta. Dei veicoli considerati, infatti, il 59.1% ha più di 10 anni di vita (di questi il 26.3% va oltre i 15 anni), mentre solo il 13.1% ha meno di 4. Le percentuali evidenziano da un lato una limitata sicurezza dei veicoli delle flotte, che può tradursi in elevata incidentalità e costi di manutenzione elevati; dall’altro la loro obsolescenza tecnica. Quest’ultima, in particolare, ha come conseguenza un rilevante impatto ambientale, in termini di emissioni, aggravato dal fatto che i veicoli presi in esame vengono utilizzati prevalentemente per brevi percorrenze, nella maggior parte dei casi in ambito urbano. La maggior parte dei veicoli (il 77.1%) risulta alimentata a benzina, con punte dell’80% se si considerano anche i veicoli ibridi a doppia alimentazione benzina/GPL e benzina/metano. Poco meno di un quinto (18.2%) sono quelli alimentati a diesel, mentre mancano completamente i veicoli alimentati solo a metano. Le auto elettriche, invece, sono solo 15 al momento. Il primato va al Comune di Udine che ne ha 8; 6 quelle di proprietà del Comune di Pordenone e 1 è presa a noleggio da Area Science Park».

L’assessore regionale all’ambiente del Friuli Venezia Giulia, Fabio Scoccimarro, ha sottolineato che «La nostra amministrazione vuole essere un esempio virtuoso da seguire e stiamo investendo molto nel progetto Noemix che ci vedrebbe primi in Italia e in Europa a sostituire potenzialmente un migliaio di veicoli della pubblica amministrazione (tra Regione, Comuni, Aziende Aanitarie ecc) con 560 automobili totalmente elettriche, con investimenti anche nella produzione di energie rinnovabili per l’alimentazione delle stesse. Quella della mobilità sostenibile è una rivoluzione culturale nella quale credo e ritengo sia doveroso investire».

Il team dell’università di Trieste coordinato dal professore di economia applicata Romeo Danielis aveva l’obiettivo di capire quale fosse la quota di veicoli a combustione interna potenzialmente sostituibili con veicoli elettrici e identificarli all’interno delle flotte veicolari dei singoli Enti delle Pubbliche Amministrazioni regionali e ha scoperto che, su circa 80 Pubbliche Amministrazioni coinvolte rappresentative degli Enti pubblici presenti in Friuli Venezia Giulia, «Più del 96% dei veicoli ha percorrenze giornaliere stimate ampiamente compatibili con le attuali autonomie dei veicoli elettrici. Una quota consistente di veicoli ha una percorrenza limitata: il 75% dei veicoli, infatti, percorre meno di 50 km al giorno e sono il 40% quelli che giornalmente ne percorrono anche meno di 25. Tutti elementi, questi, a ulteriore sostegno della possibilità e necessità di ripensare e razionalizzare la mobilità delle Pubbliche Amministrazioni regionali in chiave sostenibile, come una delle azioni più “semplici” che le PA possono compiere per combattere inquinamento e cambiamenti climatici e per contribuire al futuro smart della Regione».

Infatti, assumendo come criteri l’anzianità dei veicoli e il guadagno in termini ambientali, di comfort e sicurezza, i dati suggeriscono che «potrebbe arrivare a circa un migliaio la quota di veicoli a motore endotermico oggi potenzialmente sostituibile con veicoli elettrici; mentre considerando il sottoutilizzo registrato in alcuni casi, con un più adeguato sistema di gestione delle flotte, potrebbero arrivare a circa 400 i veicoli che potrebbero essere dismessi».

Però, per essere davvero smart e sostenibile, «la mobilità dovrebbe anche contare su veicoli condivisi e non di proprietà«. Lo studio ha fornito informazioni utili anche a questo riguardo: «Anche se in genere è la struttura dell’ente e le singole esigenze a determinare le modalità di gestione dei veicoli di una flotta, il modello “assegnatario” è di gran lunga più diffuso della “gestione unificata”, limitando le possibilità di condivisione e l’utilizzo a pieno tempo dei veicoli. Dall’analisi dello scenario attuale, quindi, non solo emerge la necessità di un cambiamento – in termini di sostituzione di una quota dei veicoli e di possibile riduzione del loro numero complessivo – ma anche di una riorganizzazione e informatizzazione nella gestione delle flotte».

E qui entra ancora in ballo Noemix con il suo modello innovativo di gestione della mobilità basato su noleggio e carsharing, gestito in partnership pubblico/privata: «Si tratta dell’applicazione di un modello di business tipico dell’economia circolare: l’acquisto di un servizio anziché del prodotto».

Sencondo l’università di Trieste «Il 2019 sembra proprio l’anno in cui gli obiettivi di Noemix e la transizione all’elettrico in Friuli Venezia Giulia cominceranno a realizzarsi concretamente. Nei suoi primi tre mesi sono già stati fatti passi importanti. Lo scorso 20 marzo Noemix ha incontrato a Roma produttori di veicoli elettrici, operatori nel settore delle infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica e nel mercato dell’auto-noleggio e del car-sharing, per conoscere e analizzare il mercato di riferimento, al fine di pervenire al più presto alla strutturazione di una proposta progettuale, a regia regionale, a cui il mercato possa rispondere. L’incontro ha permesso di condividere scenari, discutere tecnologie, progetti e soluzioni per la conversione della mobilità delle PA in FVG. A Udine, invece è stato il turno delle PA che hanno aderito formalmente al progetto, che si riuniscono per conoscere e discutere i dati emersi dallo studio effettuato sui loro fabbisogni di mobilità e per pianificare le azioni dei prossimi mesi».