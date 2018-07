SaveMyBike finalista del premio europeo RegioStars

Il progetto toscano tra i possibili vincitori a ottobre. Vincerà il progetto finalista più votato dai cittadini europei

[4 luglio 2018]

Il progetto SaveMyBike, che mette la tecnologia al servizio della mobilità sostenibile, approda in finale al premio RegioStars 2018, assegnato alle migliori iniziative realizzate dalle regioni europee attraverso l’utilizzo di fondi comunitari, nella categoria “Raggiungere la sostenibilità attraverso basse emissioni di carbonio”.

Selezionato tra 102 candidature e unico italiano tra i finalisti, SaveMyBike «punta a incentivare l’uso delle biciclette in città e a prevenire i furti. Per questo, prevede l’installazione su sulle due ruote di un dispositivo che permette l’identificazione del mezzo da parte delle autorità competenti, e la conseguente comunicazione al proprietario del suo ritrovamento».

Paolo Nepa, del dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’università di Pisa – uno dei partner SaveMyBike – evidenzia che «Il sistema per rintracciare le biciclette si compone di sensori che vengono installati sul veicolo e operano più o meno come il Telepass, e di una app, che si chiama GOOD_GO, tramite la quale i cittadini possono caricare la foto della propria bici e denunciarne il furto. Quando un ausiliare del traffico o un vigile, mediante un lettore portatile dei tag, ritrova una bici rubata, il suo cellulare manda l’avviso di ritrovamento al legittimo proprietario mediante la app».

L’esperimento pilota è condotto nel comune di Livorno, dove il sistema è stato installato gratuitamente su un migliaio di biciclette. In seguito, saranno i singoli comuni a gestirlo

SaveMyBike è coordinato da Tages , società cooperativa pisana che opera nel campo della pianificazione e progettazione dei sistemi di mobilità e trasporto delle persone e delle merci e, oltre all’ateneo pisano partecipano il Polo Universitario Sistemi Logistici di Livorno e le aziende Geosolutions sas e NewGOO sr l .

Massimiliano Petri, di Tages, piega a ua volta che «La app GOOD_GO serve anche a incentivare buone pratiche sulla mobilità: installandola sul proprio telefono i cittadini possono avere informazioni sulla mobilità sostenibile, come la percentuale di riduzione del rischio vascolare, l’abbattimento di Pm10, di traffico veicolare, e perfino il risparmio in termini di costi ogni volta che usano la bici. Inoltre possono partecipare a un gioco sociale che premia con diversi incentivi i comportamenti ecologicamente più sostenibili, in modo da sostituire sempre di più l’uso dell’auto con quello delle due ruote».

Fino al 7 ottobre sarà possibile votare SaveMyBike e il progetto più votato verrà premiato l’8 ottobre durante “La settimana delle regioni e delle città”.