Pesca nel Mediterraneo, Wwf e Oceana: a Malta firmato patto politico storico

Gli impegni di MedFish4Ever porteranno alla ripopolazione del Mar Mediterraneo

[31 marzo 2017]

Il Wwf esprime pieno sostegno alla Dichiarazione di Malta MedFish4Ever sul futuro della pesca nel Mediterraneo, firmata dai ministri della pesca della regione.

Secondo l’associazione ambientalista, «La Dichiarazione Malta MedFish4Ever è un piano strategico ambizioso per trasformare il settore della pesca del Mediterraneo e garantire la sostenibilità e la disponibilità degli stock ittici a lungo termine sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili. Questo settore è estremamente importante per il Mediterraneo, che impiega oltre 250.000 persone (il 55% sono pescatori artigianali) direttamente, oltre al lavoro fornito da mercati del pesce, produzione, distribuzione e altri settori connessi con la pesca nel Mediterraneo. La strategia definita nella presente Dichiarazione integra con forza gli aspetti socio-economici e una migliore gestione in mare».

Giuseppe Di Carlo, direttore della Mediterranean marine initiative del Wwf , sottolinea che «Gli stock ittici del Mediterraneo non possono più essere sostenuti da parole e buone intenzioni. Abbiamo bisogno di azioni concrete, visibili lungo le coste, in mare e a livello di governance. La Dichiarazione di Malta è l’ultima occasione per salvare gli stock ittici del Mediterraneo e garantire i mezzi di sussistenza a lungo termine per le generazioni future. L’unione delle forze ha dimostrato di essere lo strumento più efficace. Attraverso la cogestione stiamo vedendo risultati che superano le nostre speranze. D’ora in avanti ci aspettiamo di vedere azioni concrete a seguito degli accordi presi in questa dichiarazione, che possano via via consegnarci un Mediterraneo sano e produttivo. A tal fine il Wwf offre un supporto completo alla Commissione Europea, ai paesi del Mediterraneo e alla Cgpm per plasmare insieme un futuro migliore per la pesca nel Mediterraneo»

Anche un’altra associazione ambientalista internazionale, Oceana è molto soddisfatta per le decisioni prese a Malta: «I ministri e rappresentanti di alto livello provenienti da paesi del Mediterraneo hanno firmato una dichiarazione storica per affrontare la crisi della pesca nella regione. La dichiarazione ministeriale, Malta MedFish4Ever, sarà il modello per la cooperazione e lo sviluppo sostenibile delle attività di pesca per tutti gli stati costieri del Mediterraneo nel corso dei prossimi 10 anni. L’accordo arriva pochi mesi prima della conferenza mondiale Our Ocean 2017, che si svolgerà nel mese di ottobre e che per la prima volta sarà ospitata dall’Ue».

Oceana spiega che accoglie con favore questo patto politico perché «prevede un impegno da parte dei i governi a basarsi sui pareri scientifici per garantire la sostenibilità delle risorse e la ricostituzione delle popolazioni ittiche fortemente sovrasfruttate».

Lasse Gustavsson, direttore esecutivo di Oceana in Europa, conclude: «Questa dichiarazione potrebbe finire nei libri di storia. Finalmente è stato preso un impegno politico per risolvere il declino delle risorse della pesca in Mediterraneo una volta per tutte. La ricostruzione degli stock ittici e la loro gestione sostenibile porteranno alla ripopolazione del Mar Mediterraneo, dove il potenziale per ottenere più risorse, posti di lavoro e una maggiore crescita economica è enorme. Confidiamo sulla serietà dei governi e che prendano azioni concrete per affrontare questa sfida. Oceana è pronta a offrire il suo sostegno nell’attuazione della dichiarazione MaltaMedFish4Ever».