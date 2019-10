Primo rimpasto nella Giunta comunale di Piombino, cambia l’assessore all’Ambiente

Dopo quattro mesi dalla Giunta comunale esce Veronica Piacentini, che lascia l’assessorato a Carla Bezzini

[3 Ottobre 2019]

«Da oggi mi spoglio del ruolo di assessore per dedicarmi a fare il sindaco distribuendo agli assessori quasi tutte le deleghe che avevo deciso di tenere». Così il sindaco di Piombino Francesco Ferrari annuncia, a quattro mesi dalle elezioni, il primo rimpasto che porta in Giunta anche un nuovo assessore all’Ambiente con la sostituzione di Veronica Piacentini.

«In questi mesi la situazione si è evoluta notevolmente – dichiara Ferrari – e sia io che Veronica concordiamo nel ritenere che il suo ruolo di tecnico non sia più quello che meglio può portare avanti il percorso in cui ci siamo impegnati fin dalla campagna elettorale. Come ben sappiamo, la condizione ambientale della nostra città non si ferma ai temi che normalmente competono all’amministrazione comunale, tutti ambiti che Veronica conosce molto bene in quanto ingegnere specializzato: nel settore ambiente è Rimateria il cardine dell’operato dell’amministrazione e subisce forti interferenze politiche.

Inoltre, ferma restando l’assenza di un conflitto d’interessi in termini legali, l’operato di Veronica rischia di essere sistematicamente messo in dubbio per via dei suoi trascorsi professionali».

Piacentini è infatti un ingegnere ambientale dipendente di Jsw, la nuova proprietà delle acciaierie ex-Lucchini che rappresentano la principale attività industriale sul territorio. «Per questo – continua Ferrari – da ora in avanti sarà Carla Bezzini a ricoprire la carica di assessore all’Ambiente. Carla ha una profonda conoscenza della storia travagliata della discarica e della società Rimateria e una lunga esperienza politica». Già consigliera comunale uscente di “Un’altra Piombino”, Bezzini guida oggi la lista Lavoro & Ambiente che – come ricordato oggi sulle pagine del quotidiano locale Il Tirreno, che ha anticipato la notizia del rimpasto – alle ultime elezioni ha raccolto 673 voti.

Ecco, quindi, il nuovo assetto della Giunta Ferrari

Giuliano Parodi: vicesindaco e assessore alla Cultura, Beni culturali, Turismo, Infrastrutture e Affari generali;

Carla Bezzini: assessore all’Ambiente, Sociale e Pari opportunità;

Simona Cresci: assessore all’Istruzione, Associazionismo, Sport, Politiche animali, Europa, Innovazione e sistemi informativi, Politiche giovanili e Decentramento;

Paolo Ferracci: assessore al Bilancio, Tributi, Semplificazione, Partecipate e Patrimonio;

Riccardo Gelichi: assessore ai Lavori pubblici, Decoro, Trasporti, Protezione Civile, Polizia Municipale, Viabilità, Demanio e Cimiteri;

Sabrina Nigro: assessore al Lavoro, Attività produttive e commercio, Agricoltura, Personale, Attuazione del programma;

Gianluigi Palombi: assessore alla Sanità, Urbanistica e Edilizia privata;

Il sindaco riserva per sé le deleghe alla Comunicazione, Urp e Caccia e pesca.