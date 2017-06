Rifiuti di questo tipo trovati dai tecnici di Goletta Verde all’Elba, Pietrasanta, Scarlino e Marina di Grosseto

Ancora schiume sintetiche spiaggiate lungo le coste toscane e liguri

Legambiente: chi inquina paghi. Sversamenti criminali che mettono a rischio ambiente ed economia turistica. Interrogazione palamentare di Petraglia (SI)

[27 giugno 2017]

Secondo Legambiente, «Quello che è accaduto recentemente, con la dispersione in mare e il conseguente spiaggiamento di grumi di materiale schiumoso lungo la costa toscana, non è più tollerabile. Solo in mare sono state raccolti 350 kg di questi materiali, questi stessi sono stati rinvenuti in moltissime spiagge, anche dai tecnici di Goletta Verde e purtroppo sulle spiagge continuano ad arenarsi. È necessario individuare al più presto i colpevoli e far in modo che questi risarciscano il grave danno creato».

E’ l’appello di Goletta Verde, che da domani sarà all’Isola d’Elba, ormeggiata fino al 29 giugno a Portoferraio.

Il Cigno Verde sottolinea che «Anche durante i monitoraggi sulla qualità delle acque che in questi giorni stanno eseguendo i tecnici di Goletta lungo le coste toscane sono state trovate le schiume sintetiche: a Pietrasanta – Fiumetta; a Scarlino – Canale Solmine, Marina di Grosseto, che si aggiungono a tutte le altre aree della costa già denunciate, all’Isola d’Elba, sulle coste del Parco regionale della Maremma e in Liguria».

Secondo Giorgio Zampetti, responsabile scientifico di Legambiente, «Si tratta di sversamenti criminali, che mettono a rischio ambiente ed economia turistica. Non è tollerabile che possano ancora oggi verificarsi incidenti simili, tanto più di questa entità. Il materiale è stato riscontrato, dai tecnici di Goletta Verde su diverse spiagge della Toscana, e segnalazioni ci sono giunte anche dalla Liguria. In una zona preziosa e delicata dal punto di vista della biodiversità, quale è il santuario dei cetacei Pelagos. Nel frattempo occorre fare il possibile, e in maniera veloce, per ridurre i danni. Chiediamo alle autorità preposte, che sono prontamente intervenute fin dai primi momenti e stanno per risolvere il problema, di non sottovalutare le operazioni di rimozione di questi rifiuti in mare e dalle spiagge. Occorre provare a ridurre il rischio per la fauna marina e per la stessa attrattiva turistica delle spiagge toscane proprio all’inizio della nuova stagione balneare. Un’allerta che bisogna tenere alta per le prossime settimane e mesi perché lo spiaggiamento di questi materiali è imprevedibile e se non raccolto si frammenta disperdendosi irreversibilmente nell’ambiente costiero e marino, rendendo il recupero difficile se non impossibile».

Per Legambiente «E’ necessario continuare a monitorare il problema e approfondire tutti i possibili effetti di questo inquinamento. Dai primi risultati dell’Arpat emerge infatti la presenza, all’interno di questo materiale, di sostanze pericolose come idrocarburi e idrocarburi alifatici, e si ritiene necessario continuare con tutti gli accertamenti necessari per valutare al meglio l’entità del problema e i rischi per l’ambiente l’ecosistema marino. Inoltre per questo tipo di materiali non si può escludere il rischio per la fauna marina, per uccelli, cetacei, pesci. Si tratta di schiume di paraffina sintetica classificate come “marine litter” e diverse ricerche riportano impatti assimilabili a quelli della presenza di plastiche in mare; materiali per i quali è stata già documentata l’ingestione da parte degli animali che li scambiano per cibo. Una recente ricerca di un gruppo indipendente di esperti realizzata nel mare del nord della Germania evidenzia la presenza di queste schiume nel 20% nello stomaco dei fulmari, un uccello molto diffuso nell’Atlantico settentrionale».

Si tratta dello studio “Pollution of the North and Baltic Seas with Paraffin” pubblicato il 22 luglio 2014 dall’Independent environmental group of experts “Consequences of Pollution Incidents“ (Ueg).

Sulla questione interviene anche la senatrice di Sinistra Italiana Alessia Petraglia, che annuncia una interrogazione al ministro dell’ambiente per sapere cosa è accaduto che ha permesso lo sversamento in mare di schiume sintetiche: «Siamo profondamente preoccupanti per quanto accaduto nel mare antistante la costa Toscana. Anche se Arpat fa sapere che il materiale rinvenuto sulla costa dell’Isola d’Elba, ma anche in Maremma fino a Principina a Mare e nel Nord della costa Toscana fino in Liguria, non è pericoloso rimane un episodio deprecabile. Non siamo in grado di monitorare quello che accade a largo delle nostre coste e tutelare così il patrimonio naturalistico e ambientale di una delle aree più belle del Mediterraneo? In piena stagione balneare è un grave danno di immagine e al turismo della regione. Un fatto simile era già avvenuto qualche anno fa e questa abitudine di lavare le cisterne in alto mare, come lascia presupporre questo fenomeno, è gravissima, da fermare e contrastare. Bene le attività di monitoraggio della costa ma serve fare chiarezza su quanto accaduto per evitare che si ripeta nuovamente».