Con Bimora in autostrada una bottiglia vuota si trasforma in sconti sulla pizza e il caffè

È già attiva presso l’area di sosta “Chef express Peretola Nord”, a Sesto Fiorentino, una postazione automatica di raccolta differenziata premiante per le bottiglie Pet

[13 luglio 2017]

Da oggi i viaggiatori che percorrono le autostrade d’Italia, come nel nord Europa, possono differenziare in modo virtuoso e intelligente le proprie bottiglie di plastica divenute ormai rifiuti: nelle aree di ristoro Chef Express un rifiuto diventa una “risorsa”, o per meglio dire un utile buono sconto grazie a raccoglitori automatici di ultima generazione.

La tecnologia utilizzata per questo processo è all’avanguardia, realizzata da Bimora, azienda specializzata di Poggibonsi (SI). Nella prima delle aree attrezzate di questo genere, quella di Peretola Nord, gli automobilisti possono già partecipare attivamente a questa innovativa selezione dei rifiuti, favorendo un raccolto di qualità che avvii il virtuoso riciclo delle plastiche Pet.

Quando viaggiamo, notiamo che ogni giorno vengono dispersi innumerevoli rifiuti su autostrade e aree di sosta; ogni bottiglia differenziata dai consumatori stessi risparmia, in questo contesto, tantissima energia e costi di gestione. Una soluzione è proprio quella offerta da Bimora, tramite una postazione automatica di raccolta premiante che rimane a disposizione degli utenti 24h/24h.

All’interno dell’isola ecologica premiante che è già attiva presso l’area di sosta “Chef express Peretola Nord”, a Sesto Fiorentino, nella postazione automatica di raccolta differenziata premiante Bimora possono essere conferite bottiglie in Pet altamente riciclabile, e in cambio vengono erogati agli utenti buoni sconto su tutte le consumazioni effettuate presso Chef Express, Bar Moka e Pizzeria Pomodoro&Mozzarella.

Il meccanismo è semplice ed estremamente vantaggioso per gli automobilisti: chi inserisce da 1 a 5 bottiglie di qualunque grandezza ottiene uno sconto del 5%; da 6 a 10 bottiglie, uno sconto del 10%; da 11 bottiglie in su, addirittura uno sconto del 15%!

Questa iniziativa sensibilizza in modo immediato gli automobilisti premiando in modo concreto quanto immediato il gesto della raccolta differenziata, applicando il principio che un rifiuto diventa una “risorsa”, anche per chi partecipa attivamente alla sua raccolta: vince la natura, guadagni anche tu.

Area Chef express Peretola Nord Sesto Fiorentino.

www.bimora.it

www.riciclaland.com

(Publiredazionale)