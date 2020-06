Importante scoperta della Northumbria University

Come evitare migliaia di tonnellate di microfibre negli oceani? Basta un cambio…di lavaggio!

Quasi 13.000 tonnellate di microfibre, equivalenti a due camion della spazzatura ogni giorno, vengono rilasciate negli ambienti marini europei ogni anno, ma questo potrebbe essere ridotto di ben il 30%

[12 Giugno 2020]

“Basta poco che ce vò” diceva Giobbe Covatta in uno storico spot per aiutare i bambini africani, ma oggi può essere usato anche per l’ultima scoperta della Northumbria University riguardo all’inquinamento oceanico. In un articolo pubblicati dalla rivista scientifica PLOS ONE, viene spiegato che un nuovo studio “ha rivelato che quasi 13.000 tonnellate di microfibre, equivalenti a due camion della spazzatura ogni giorno, vengono rilasciate negli ambienti marini europei ogni anno – ma questo potrebbe essere ridotto di ben il 30% se facessimo una piccola modifica alla nostra lavanderia abitudini”. E la parola “nostra” non è a casa visto cosa succede nel mar Tirreno, dove nei fondali si registra la più alta concentrazione di microplastiche di sempre: fino a 1,9 milioni in un metro quadrato.

E dunque quale sarebbe questo cambio di abitudini? I ricercatori hanno ottenuto una riduzione del 30% della quantità di microfibre rilasciate quando hanno eseguito un ciclo di lavaggio a 15 ° C di 30 minuti, rispetto a un ciclo standard a 40 ° C di 85 minuti, che viene ritenuto quello standard dei lavaggi domestici. I ricercatori della Northumbria University hanno lavorato in collaborazione con Procter & Gamble, produttori di Ariel, Tide, Downy e Lenor sul primo importante studio sull’impatto ambientale delle microfibre da biancheria domestica sporca.

La loro analisi forense ha rivelato una media di 114 mg di microfibre rilasciate per chilogrammo di tessuto in ciascun carico di lavaggio durante un ciclo standard. Dato che un rapporto AISE del 2013 suggeriva che 35,6 miliardi di carichi di lavaggio venivano completati in 23 paesi europei ogni anno, i ricercatori calcolano che 12.709 tonnellate di microfibre vengono rilasciate dalle lavatrici nei fiumi, nel mare e nell’oceano ogni anno nella sola Europa. Questo è l’equivalente, come detto, di due camion di rifiuti che finiscono ogni giorno in ambienti marini. Se, quindi, le famiglie cambiassero in lavaggi più freddi e più veloci, risparmieranno potenzialmente 3.813 tonnellate di microfibre che vengono rilasciate negli ecosistemi marini in Europa.

Un dato già emerso negli ultimi anni e sulla cui genesi è intervenuto puntualmente l’Ufficio federale dell’ambiente UFAM che ha raccolto in un elenco le principali fonti di microplastiche, chiosando comunque sul fatto che allo stato attuale delle conoscenze, le materie plastiche che finiscono sul e nel suolo sono superiori a quelle che finiscono nelle acque.

I ricercatori hanno scoperto differenze ancora più significative confrontando diversi rilasci di microfibra di diversi tipi di lavatrici nordamericane. Le famiglie del Nord America e del Canada hanno storicamente utilizzato lavatrici tradizionali a carico dall’alto ad alto volume con una medio di acqua di lavaggio di 64 litri. Il mercato si sta gradualmente spostando verso macchine ad alta efficienza che consumano fino al 50% in meno di acqua ed energia per carico.

Di conseguenza, queste macchine ad alta efficienza hanno rilasciato meno microfibre rispetto alle macchine tradizionali a caricamento dall’alto, con esempi notevoli tra cui una riduzione del 70% in microfibre da tessuti in pile di poliestere e una riduzione del 37% da magliette in poliestere.

Lo studio suggerisce a tutti noi alcune attenzioni che potrebbero fare la differenza:

• I maggiori carichi di lavaggio hanno portato a una riduzione del rilascio di microfibre, a causa di un rapporto inferiore tra acqua e tessuto. Pertanto, il team di ricerca consiglia ai consumatori di riempire – ma non riempire eccessivamente – le loro lavatrici. Una lavatrice correttamente riempita dovrebbe essere piena per circa tre quarti.

I nuovi vestiti rilasciano più microfibre rispetto ai vestiti più vecchi. Il rilascio di microfibra era più evidente nei nuovi vestiti durante i primi otto lavaggi.

• Gli ammorbidenti per tessuti non hanno avuto alcun impatto diretto sul rilascio di microfibra quando testati in condizioni di lavaggio sia europee che nordamericane.

Confortante che anche questo studio confermi quello del CNR di cui abbiamo scritto giorni fa. Con il coinvolgimento delle competenze della dott.ssa Kelly Sheridan , esperta di fibre tessili che ha lavorato anche su diversi casi di omicidio di alto profilo il team di ricercatori della Northumbria ha applicato metodi come le tecniche spettroscopiche e microscopiche, per esaminare la struttura e la composizione delle microfibre rilasciate dagli indumenti. Ciò ha consentito di scoprire che il 96% delle fibre rilasciate erano naturali, provenienti da cotone, lana e viscosa, con fibre sintetiche, come nylon, poliestere e acrilico, che rappresentavano solo il 4%.

Un punto positivo da notare è che le fibre naturali da fonti vegetali e animali si biodegradano molto più rapidamente delle fibre sintetiche. Uno studio precedente ha identificato che le fibre di cotone si sono degradate del 76% dopo quasi otto mesi nelle acque reflue, rispetto al solo 4% di deterioramento delle fibre di poliestere. Ciò significa che le fibre naturali continueranno a degradarsi nel tempo, mentre le microfibre a base di petrolio si sono stabilizzate e si prevede che rimarranno negli ambienti acquatici per un periodo molto più lungo.

John R. Dean, Professore di scienze analitiche e ambientali presso la Northumbria University, che ha guidato lo studio, ha dichiarato: “Questo è il primo importante studio per esaminare i carichi di lavaggio domestici reali e la realtà del rilascio di fibre. Siamo rimasti sorpresi non solo dalla quantità pura di fibre provenienti da questi carichi di lavaggio domestici, ma anche dal vedere che la composizione di microfibre che fuoriesce dalla lavatrice non corrisponde alla composizione degli indumenti che entrano nella macchina, a causa del modo in cui i tessuti sono costruiti”.

“Trovare una soluzione definitiva all’inquinamento degli ecosistemi marini da parte delle microfibre rilasciate durante il riciclaggio richiederà probabilmente interventi significativi sia nei processi di produzione di tessuti, sia nella progettazione di apparecchi per lavatrici”.

Neil Lant, Research Fellow presso Procter & Gamble, ha dichiarato: “Questo studio ha dimostrato che le scelte dei consumatori nel modo in cui fanno il bucato possono avere un impatto significativo e immediato sull’inquinamento da microfibra. Ciò non eliminerà il problema, ma potrebbe ottenere una significativa riduzione a breve termine mentre nel frattempo altre soluzioni saranno sviluppate e commercializzate come i filtri per lavatrice e gli indumenti a bassa dispersione”.

I ricercatori affermano che lo studio fornisce prove ai produttori di elettrodomestici per introdurre sistemi di filtraggio nella progettazione di macchine e sviluppare approcci per ridurre il consumo di acqua in lavanderia.