Riceviamo e pubblichiamo

Covid-19 e non solo: come cambia la raccolta differenziata

Il punto dalla Val di Cornia con quattro webinar a cura dei Comuni di Castagneto Carducci, San Vincenzo e Sassetta

[20 Aprile 2020]

I Comuni di Castagneto Carducci, San Vincenzo e Sassetta organizzano degli incontri online in video conferenza sulla piattaforma ZOOM PRO in merito alla raccolta differenziata.

Gli incontri verranno tenuti del relatore Stefano Ambrosini della CEO di Waste Management Specialist s.r.l., con la presenza di rappresentanti delle tre Amministrazioni Comunali.

Gli argomenti che verranno trattati riguarderanno lo stato di fatto della raccolta comunale, la normativa nazionale/europea sulla raccolta differenziata, il metodo di calcolo e le regole della TARI e le conseguenze della riforma ARERA, ma anche l’effetto che ha il COVID-19 sulla norma (DPCM Cura Italia) e infine cosa è e come funziona il Tributo Puntuale.

In attesa che siano nuovamente consentite le aggregazione e che i Comuni possano organizzare incontri diretti con i cittadini, questi webinar sono un’importante occasione di approfondimento che consentirà alle persone di capire come vengono gestiti attualmente i rifiuti nel nostro territorio e scoprire altre esperienze già testate in altre aree.

Ecco il calendario:

21 Aprile ore 17:

Stato di Fatto della Raccolta comunale Normativa Nazionale/Europea sulla raccolta differenziata Domande e risposte Link per accedere al webinare: shorturl.at/pzLN6

24 Aprile ore 17:

Come funziona la TARI e le conseguenze della riforma ARERA (molto semplice) Che effetto ha il COVID-19 sulla Norma (DPCM Cura Italia) Cosa è e come funziona il Tributo Puntuale Domande e Risposte Link per accedere al webinar: shorturl.at/sz147

28 Aprile ore 17:

Scenario + Casi di studio raccolta in ambiti turistici (domiciliare + puntuale) 2. Possibili effetti in conseguenza sulla TARI 2021-2023 Domande e Risposte Link per accedere al webinar: shorturl.at/iLSW1

02 Maggio ore 17:

Sintesi dei tre incontri Domande e Risposte

Link per accedere al webinar: shorturl.at/pyAJT

I webinar avranno una durata di 45min/1h e potranno accogliere un numero limitato di persone (max 100 per ogni incontro) ma verranno pubblicati sulle pagine Fb delle tre Amministrazioni il giorno stesso, non appena completati, in modo da poter essere seguiti anche successivamente. Chi vorrà commentare i post con delle domande specifiche, riceverà risposta in occasione del webinar successivo.

a cura dei Comuni di Castagneto Carducci, San Vincenzo e Sassetta