Elba, la discarica abusiva lungo la strada Colle Reciso – Le Picchiaie

Legambiente scrive a Comune di Portoferraio, Esa e Carabinieri Forestali

[4 Febbraio 2020]

Nei giorni scorsi Legambiente Arcipelago Toscano ha ricevuto una nuova preoccupante segnalazione: «Partendo dalla pesa della Sales si imbocca la strada sterrata che porta alle Picchiaie, passata la fontana dell’acqua e una Casa Bianca 100 metri sulla sinistra si trova tutto questo orrore quello che ho potuto fotografare è tutto dentro la vegetazione».

Gli ambientalisti hanno quindi inviato una segnalazione al sindaco di Portoferraio, evidenziando che «Si tratta di un tratto della strada, molto frequentata da escursionisti e ciclisti, dove più volte le associazioni ambientaliste e i cittadini hanno segnalato ripetuti scarichi abusivi di rifiuti – a volte anche pericolosi – e materiale di risulta dei cantieri edili e dove occorrerebbe un intervento esteso e radicale di pulizia, anche con giornate di volontariato, per il quale Legambiente, così come altre associazioni a partire dal CAI, si sono rese più volte disponibili».

Per quanto riguarda la segnalazione, il Cigno Verde invita il Comune di Portoferraio a «intervenire per la rimozione di questa vera e propria discarica e per individuare chi l’ha creata e, a quanto pare, continua a rimpinguarla».