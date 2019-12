Riceviamo e pubblichiamo

Gara d’appalto Geofor, la replica di Geeco: dal Tar ancora nessuna sentenza

[10 Dicembre 2019]

Abbiamo letto con enorme sorpresa sulla stampa di oggi (“La Nazione”, Cronaca di Pisa, Pontedera, Vecchiano e S.G. Terme) delle dichiarazioni riferite a Geofor in base alle quali il TAR Toscana, il 4 dicembre,a avrebbe “respinto l’istanza, proposta dalla società GeECO, per l’annullamento della gara d’appalto, bandita da Geofor, per lo svolgimento di alcuni servizi di raccolta dei rifiuti nei Comuni di Pisa, Cascina, San Giuliano, Vicopisano e Calci.”

E’ sempre attribuita a Geofor l’affermazione per cui “dopo aver respinto, nei giorni scorsi, la richiesta di sospensione della gara, presentata dalla GeECO, ora il TAR toscana ha pienamente riconosciuto che la gara è stata bandita nel totale rispetto della legge.” Più avanti si parla di una sentenza che renderebbe giustizia delle “illazioni che hanno caratterizzato il percorso di gara.”

Siamo veramente stupefatti di queste dichiarazioni, le quali sono completamente infondate, poichè sul ricorso proposto da GeECO non v’è stata nessuna sentenza. Il ricorso attende tuttora di essere deciso nel merito. La richiesta di sospensiva era stata formulata da GeECOprima del termine per la presentazione delle offerte. Il Presidente del TAR ha ritenuto che tale richiesta dovesse essere discussa alla Camera di Consiglio fissata per il 4 dicembre. In tale occasione, poichè due giorni prima, il 2 dicembre, era stata presentata un’offerta e la sospensione del bando non sarebbe più stata tecnicamente possibile, tutte le parti hanno concordemente ritenuto di attendere la decisione di merito della causa, la quale si avrà prevedibilmente in tempi brevi, probabilmente nei primi mesi del nuovo anno. Il TAR, quindi, lo scorso 4 dicembre, non ha assunto nessuna decisione e sulla legittimità del bando si deve ancora pronunciare.

Per quanto riguarda la gara, la nostra posizione è quella che abbiamo illustrato nel ricorso: non sono state previste le risorse sufficienti per poter formulare un’offerta prevedendo l’applicazione del contratto FISE o UTILITALIA. Poichè GeECO ritiene indispensabile l’applicazione di tali contratti, ha impugnato il bando di gara dinanzi al TAR e confida nell’accoglimento del suo ricorso.

di Andrea Paoli – Presidente di GeEco Srl, Antonio Pianese – VicePresidente di GeEco Srl