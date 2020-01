Il 4 gennaio Piero Pelù e i volontari ripuliscono dai rifiuti la spiaggia della Feniglia

Ciafani: «Il 2020 deve essere l’anno dell’approvazione della legge Salvamare per permettere ai pescatori di fare gli spazzini del mare»

[2 Gennaio 2020]

In Toscana per Legambiente e Wwf il 2020 inizia con una mobilitazione nazionale all’insegna della lotta all’inquinamento dai rifiuti nei mari: appuntamento sabato 4 gennaio alle ore 9.45 alla spiaggia della Feniglia di Orbetello (Gr) per la pulizia straordinaria di quel tratto di costa. All’iniziativa parteciperanno, tra le altre, anche le associazioni: Aigae (associazione italiana guide escursionistiche), Terramare, TartAmare, Uisp Grosseto, associazione archeologica Odysseus con gli archeologi di Talaris, Amici di Vittorio, Arci Grosseto e il Movimento difesa del cittadino di Firenze. Saranno inoltre presenti esperti del Centro ricerche Crisba dell’Istituto Leopoldo ll di Lorena di Grosseto.

Un’iniziativa oganizzata dal Comune di Orbetello con Legambiente, Wwf e Sei Toscana che vedrà la partecipazione del noto rocker Piero Pelù che, dopo una recente mareggiata, aveva segnalato attraverso i social network una massiccia presenza di rifiuti, soprattutto plastiche, sul litorale della Feniglia a seguito di una mareggiata. La task force ha un duplice obiettivo: «rimuovere i rifiuti spiaggiati e sensibilizzare i partecipanti rispetto alla problematica delle plastiche e più in generale dei rifiuti abbandonati consapevolmente e non gestiti correttamente che finiscono in mare».

L’appuntamento con i volontari è alle ore 10.00 nell’area parcheggio (davanti agli ingressi degli stabilimenti balneari La Zonca, Braccio energy beach, Mamma Licia). Proprio nell’area parcheggio, al termine della conferenza stampa a cui parteciperanno gli organizzatori dell’evento, sarà allestito un presidio informativo in cui ai volontari verranno fornite tutte le informazioni necessarie e il kit per effettuare la pulizia della spiaggia che terminerà alle ore 13.00 circa. La raccolta verrà effettuata per le frazioni di plastica, vetro e indifferenziato. Data la particolare fragilità dell’ecosistema dunale, la pulizia nell’area in questione e in quella retrodunale sarà limitata ad un numero ridotto di volontari stabilito dal referente di ogni squadra.

Legambiente sottolinea che «Liberare il mare e i nostri litorali dai rifiuti deve essere una delle priorità del nuovo anno. Per tale ragione è importante che il 2020 inizi con una mobilitazione nazionale che ha come scopo quello di accendere nuovamente i riflettori sull’emergenza marine litter. Quella del 4 gennaio sarà un’attività di citizen science attraverso la quale centinaia di volontari avranno la possibilità di dare un piccolo ma significativo contributo in questa direzione. Anche lo scorso anno non sono mancate occasioni di riflessione in merito al contrasto al fenomeno del marine litter. Basti pensare che sono sempre più i pescatori che nelle reti trovano più plastiche che pesci. Per non parlare delle tartarughe marine e dei cetacei uccisi dalle plastiche ingerite e dei fondali pesantemente compromessi. Il 95 % dei rifiuti in mare sono rappresentati da plastiche. Oltre 260 sono le specie marine minacciate nel Mediterraneo direttamente o indirettamente dalle plastiche così come lo è più in generale la biodiversità».

Alla giornata di pulizia della spiaggia parteciperà anche il Presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, che ha detto. «Il momento di agire è adesso – ha dichiarato Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – ed è necessario che sia i cittadini che i decisori politici si attivino in tal senso. Per salvare il nostro mare e le nostre coste servono provvedimenti specifici come il bando sull’uso delle microplastiche nei prodotti cosmetici da risciacquo entrato in vigore l’1/1/2020 e le delibere plastic free già adottate da alcuni Comuni italiani in attesa del recepimento della direttiva europea sulla plastica monouso entro il 2021. Inoltre, è fondamentale approvare definitivamente in Senato il disegno di legge “Salva mare” promosso dal ministro Sergio Costa e dall’on. Rossella Muroni che consentirà ai pescatori di portare i rifiuti in porto senza dover fare i conti con spese a loro carico e promuovere campagne di sensibilizzazione sempre più massicce e pervasive».

Il maremmano Angelo Gentili, della segreteria nazionale di Legambiente e coordinatore di Festambiente, aggiunge: «La giornata del 4 gennaio, anche grazie alla partecipazione di Piero Pelù, da sempre sensibile ai temi ambientali, rappresenterà pertanto un buon modo per portare all’attenzione di tutti i partecipanti e dei media nazionali ancora una volta la seconda emergenza ecologica planetaria, dopo la crisi climatica. Con il WWF e grazie all’impegno del comune di Orbetello, di Sei Toscana, oltre alla preziosa collaborazione del Corpo dei Carabinieri forestali che si occupa della riserva naturale della Feniglia, abbiamo deciso di scommettere ancora una volta sull’azione dal basso, nella piena convinzione che anche grazie a queste azioni sarà davvero possibile riuscire ad aggiustare la rotta. Ci auguriamo – ha concluso Gentili – che questa grande operazione di pulizia a cui parteciperanno centinaia di volontari da tutta Italia possa rappresentare allo stesso tempo un esempio e uno stimolo, allo scopo di dare un nuovo impulso alla lotta ai rifiuti in mare».

