Il presidente nazionale di Legambiente all’Elba per le Isole Plastic Free

Stefano Ciafani incontra amministratori e tecnici al Festival Seif a Marciana Marina

[26 Giugno 2019]

Legambiente e Acqua dell’Elba hanno invitato sindaci e amministratori comunale dell’Arcipelago Toscano a partecipare all’iniziativa “Isole Plastic Free: dalle isole di plastica alle isole senza plastica” che venerdì 28 giugno, dalle ore 18.00 alle 20.00, in Piazza Vittorio Emanuele a Marciana Marina aprirà la seconda edizione /seif/ Sea International Festival, la manifestazione organizzata da Acqua dell’Elba con il patrocinio di Legambiente, Regione Toscana, Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Comune di Marciana Marina Università IULM e Accademia di Belle Arti di Brera e Radio Montecarlo.

Un workshop molto intenso, per parlare degli esempi virtuosi di alcune isole italiane impegnate nella lotta contro la plastica e di cosa fare in futuro, al quale sarà presente il presidente nazionale di Legambiente Stefano CIafani e al quale parteciperanno: sindaci delle Isole Minori italiane, Karmenu Vella, commissario europeo Ambiente, Affari Marittimi e Pesca, Salvatore Micillo, Sottosegretario Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gabriella Allori, sindaco di Marciana Marina, Giampiero Sammuri, Presidente del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e di Federparchi, Gabriella Solari Presidente Elbana servizi ambientali – Esa, Walter Bresciani Gatti Direttore Generale ERSU Spa, Salvatore Barone Presidente Consorzio Castalia, Patrizio Scarpellini Direttore Parco Nazionale delle Cinque Terre, Nicola Ceravolo Presidente del Consiglio di sorveglianza ASA Spa. Modera: Tonia Cartolano, giornalista Sky.

Oltre ad alcuni dei Sindaci che hanno già firmato le ordinanze per eliminare l’utilizzo e la vendita di prodotto in plastica usa e getta, hanno già confermato la loro presenza anche i nuovi sindaci dei Comuni di Portoferraio Angelo Zini e di Marciana Simone Barbi, una partecipazione importante, visto che al workshop verrà presentato e firmato il protocollo d’intesa per “un’Isola d’Elba senza plastica” de che dal 28 giugno l’Elba potrebbe avere quindi tutti o quasi i suoi 7 Comuni impegnati a guidare il percorso virtuoso che porterà ad eliminare la plastica monouso nell’ambito del Progetto “Pelagos Plastic Free”, iniziative che verranno illustrate da Federica Barbera, dell’ufficio nazionale aree protette di Legambiente, e da Maria Frangioni, presidente del circolo del Cigno Verde dell’Arcipelago Toscano.

E di ripulire le spiagge dalla plastica si occupa la campagna di volontariato “Vele spiegate” di Legambiente e Diversamente marinai, la cui terza edizione è salpata il 24 giugno da Portoferraio, della quale parlerà Marco Marmeggi, I ragazzi di “Vele Spiegate” saranno protagonisti anche, a partire dalle 10,00, della presentazione di Seif sul Lungomare Scali Mazzini alla presenza tutti i promotori e organizzatori dei SEif, i rappresentanti della Capitaneria di Porto, la Pro Loco di Marciana Marina e Giada Tofanari, autrice del libro “Alfabeto del Mare” rivolto ai più piccoli, che verrà presentato e donato nell’occasione. Poi tutti a pulire le spiagge del lungomare marinese.

“Isole Plastic Free: dalle isole di plastica alle isole senza plastica” sarà anche l’occasione per la consegna del “Premio Pelagos” di Seif e Acqua dell’Elba alla professoressa Maria Cristina Fossi dell’Università di Siena per il suo grande contributo alla conoscenza e alla difesa del mare.

Insomma, un’’iniziativa che punta a confermare e a rilanciare la leadership dell’Isola d’Elba e dell’Arcipelago Toscano nella lotta al marine litter e alla quale Legambiente spera che gli amministratori elbani e tutti gli amici del mare non facciano mancare il loro indispensabile contributo.