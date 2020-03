La plastica invisibile nell’acqua che beviamo

Washington State University: «Stiamo trovando queste materie plastiche nell'acqua potabile ma non sappiamo perché»

[17 Marzo 2020]

Lo studio “Aggregation and stability of nanoscale plastics in aquatic environment” pubblicato su Water Research da Mehnaz Shams, Iftaykhairul Alam e Indrani Chowdhury del Department of civil & environmental engineering della Washington State University (WSU) ha scoperto che le nano-particelle delle materie plastiche più comunemente utilizzate «tendono a spostarsi attraverso l’approvvigionamento idrico, specialmente nell’acqua dolce, o a stabilirsi negli impianti di trattamento delle acque reflue da dove finiscono, come fanghi, in discarica e che spesso vengono usati come fertilizzante».

Secondo Chowdhury, «Stiamo bevendo molta plastica. Stiamo bevendo diversi grammi di plastica ogni mese o giù di lì. Il che è preoccupante perché non sappiamo cosa ci accadrà dopo 20 anni».

I ricercatori della WSU hanno studiato alle nano-plastiche che raggiungono l’ambiente acquatico e Chowdury ricorda che «Si stima che ogni giorno circa otto trilioni di pezzi di microplastica passino attraverso gli impianti di trattamento delle acque reflue e finiscano nell’ambiente acquatico. Questi pezzetti di plastica possono provenire dal degrado di materie plastiche più grandi o dalle microsfere utilizzate nei prodotti per la cura della persona. Un recente studio ha dimostrato che oltre il 90% dell’acqua del rubinetto negli Stati Uniti contiene nano-materiali plastici che sono invisibili all’occhio umano».

Il nuovo studio ha analizzato dove finiscono le nanoparticelle di polietilene e polistirene, che vengono utilizzate in un numero enorme di prodotti, tra cui sacchetti di plastica, prodotti per la cura della persona, elettrodomestici da cucina, bicchieri usa e getta e materiale da imballaggio. I ricercatori hanno esaminato il comportamento delle minuscole particelle di plastica a contatto con varie sostanze, che vanno dall’acqua marina salata all’acqua contenente materiale organico.

Chowdury spiega: «Stiamo osservando tutto questo più a fondo. Perché diventano stabili e rimangono nell’acqua? Una volta che si trovano nei diversi tipi di acqua, cosa fa in modo che queste materie plastiche retino sospese nell’ambiente?»

I ricercatori hanno scoperto che mentre l’acidità dell’acqua ha uno scarso impatto su ciò che accade alla nano-plastica, il sale e la materia organica naturale sono importanti per determinare come si spostano e si depositano le materie plastiche. E dicono che «Quel che è chiaro è che minuscole materie plastiche rimangono nell’ambiente con conseguenze per la salute e l’ambiente sconosciute , I nostri impianti per l’acqua potabile non sono sufficienti per rimuovere queste micro e nano plastiche. Stiamo trovando queste materie plastiche nell’acqua potabile ma non sappiamo perché».

Ora, Chowdury e il suo team stanno studiando le tecniche per rimuovere la plastica dall’acqua e recentemente hanno ricevuto un finanziamento dallo State of Washington Water Research Center per portare avanti questa ricerca intanto, chiedono a tutti noi di «Ridurre l’impatto delle materie nano-plastiche riducendo l’utilizzo di materie plastiche monouso. Riutilizzate la plastica il più possibile».