Legambiente chiama a raccolta i cittadini per ripulire dai rifiuti la spiaggia del Quagliodromo

La difesa del mare e dell’ambiente è divenuta una emergenza che ognuno di noi deve contribuire a risolvere con azioni concrete

[14 Maggio 2019]

Legambiente, con la collaborazione delle associazioni Love the sealike me, Triblog, Clan, chiedono a tutti i cittadini di partecipare ad una azione concreta a difesa del mare. Il giorno 18 maggio alle 9,30 andremo al Quagliodromo per ripulire quella spiaggia e la zona intorno. Questo tratto di costa è scandalosamente sporco, anche perché non servito da Sei Toscana e dalle cooperative che operano sulle altre spiagge.

La difesa del mare e dell’ambiente è divenuta una emergenza che ognuno di noi deve contribuire a risolvere con azioni concrete e cambiando il nostro modo di consumare, non possiamo più essere spettatori dobbiamo divenire attori del cambiamento.

Ogni minuto l’equivalente di un camion pieno di plastica finisce nel mare, provocando la morte di chi nel mare vive. Il mare non è una discarica! La plastica viene scambiata per cibo e gli animali muoiono mangiandola, ne restano soffocati, vi rimangono impigliati, ecc.

In un capodoglio spiaggiato in Sardegna hanno trovato nello stomaco 22 Kg di plastica! Anche per noi esiste il rischio delle microplastiche.

Raccoglieremo la plastica dalla spiaggia per inviarla secondo il tipo al miglior trattamento. Ma tutta la plastica oggi prodotta non potrà mai essere riciclata. Per questo è indispensabile iniziare la sua sostituzione e in parte la sua eliminazione a cominciare da quella usa e getta. Entro il 2021 entrerà in vigore la direttiva europea sulla plastica monouso, che vieterà numerosi oggetti in plastica come posate, cannucce e piatti. Perché aspettare? Cominciamo oggi.

Oltre all’azione diretta, che ti proponiamo per ripulire il nostro mare ti invitiamo a:

1) non usare e non acquistare bottiglie, piatti, bicchieri, cannucce e posate di plastica. Vi sono molte alternative;

2)non acquistare prodotti il cui imballaggio in plastica è esorbitante e in parte superfluo;

3)chiedere agli esercenti, soprattutto quelli che operano sulla costa, di non servire bibite in contenitori usa e getta o cibi con piatti e stoviglie di plastica.

Legambiente da tempo ha preso contatti con rappresentanti dei balneari perché questi si organizzino in modo che, questa estate, sulla costa piombinese, non si usi più plastica usa e getta. Love the sealike me porta avanti una sfida lanciata via social per trovare alternative alla plastica mono-uso, “pasta is better than plastica”. Sfida, rivolta a baristi e gestori di locali di tutta Italia, per trovare alternative alle cannucce di plastica mono-uso. Altre iniziative si intrecceranno con queste.

Liberiamo noi stessi dalla plastica, salvaguardando il mare e la sua biodiversità salveremo anche le future generazioni dell’uomo. Vi aspettiamo tutti il giorno 18 maggio alle 9,30. Saranno forniti a tutti, guanti, sacchi e gadget vari, forniti con il contributo di Sei Toscana e amministrazione comunale.

di Legambiente Val di Cornia

AGGIORNAMENTO 16/5/19: Causa previsioni di maltempo L’iniziativa di sabato 18 è rinviata al sabato successivo 25 maggio sempre alle 9,30.