L’Europa di fronte alla crisi dell’esportazione dei rifiuti

Riutilizzo e riciclo fondamentali per promuovere un'economia più circolare

[28 Ottobre 2019]

Gli Stati membri dell’Ue si sono improvvisamente trovati a dover risolvere il dilemma di come gestire i milioni di tonnellate di rifiuti prodotti ogni anno in Europa e che prima finivano all’estero ma che ora, a causa del crescente di divieti di importazione e delle norme internazionali più severe sull’esportazione, ingolfano gli impianti di recupero. L’Eea sottolinea che «C’è una crescente preoccupazione per l’impatto di tali rifiuti sull’ambiente e sulla nostra salute, nonché sugli impatti di una maggiore estrazione, produzione e consumo di risorse. La produzione di rifiuti contribuisce inoltre all’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, nonché ai cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità».

I due briefing forniscono una valutazione del ruolo delle esportazioni dei rifiuti di plastica e sulle perdite di risorse derivanti da una cattiva gestione dei rifiuti, soffermandosi in particolare sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie a fine vita, oltre ai tessuti e rifiuti di plastica.

L’Eea spiega che «All’inizio del 2019, l’Ue ha esportato circa 150.000 tonnellate di rifiuti di plastica al mese. Si tratta di circa la metà dell’importo esportato nel 2015 e nel 2016, quando le esportazioni andavano principalmente in Cina e a Hong Kong. Tuttavia, nuovi divieti e restrizioni sulle importazioni da parte della Cina, combinati con un certo numero di tipi di plastica vietati che vengono aggiunti da una convenzione delle Nazioni Unite, stanno costringendo l’Ue e i suoi Paesi a migliorare le loro capacità di gestire internamente i rifiuti. Questi divieti e restrizioni e un mercato internazionale in calo per la plastica probabilmente aumenteranno a breve termine le discariche e l’incenerimento, ma dovrebbero anche innescare investimenti in capacità e sistemi per aumentare il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti di plastica».

Il briefing Eea sulle esportazioni di rifiuti di plastica dimostra che «esiste un enorme potenziale per aumentare il riutilizzo e il riciclaggio nei prossimi anni. Il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti di plastica potrebbero fornire una grande quantità di risorse materiali per i produttori locali». Il briefing rileva anche che «L’Ue ha già preso provvedimenti per migliorare la gestione della produzione, dell’utilizzo e dei rifiuti di plastica, tra cui la strategia europea per la plastica nell’economia circolare, la direttiva sulle materie plastiche monouso dell’Ue e i nuovi obiettivi più ambiziosi per il riciclaggio della plastica inclusi nelle direttive Ue aggiornate sui rifiuti del 2018».

L’Europa sta facendo progressi nel rafforzare una politica dei rifiuti già ambiziosa e per stabilire un solido quadro di economia circolare. Ma l’Eea avverte che «Tuttavia, l’Ue sta ancora perdendo l’opportunità di riutilizzare una quantità significativa di risorse preziose che attualmente vanno perse a causa di pratiche di gestione dei rifiuti inefficienti».

Il briefing Eea sulle risorse e la gestione dei rifiuti mostra che «Ogni anno vengono nell’Ue vengono prodotte decine di milioni di tonnellate di rifiuti di plastica. Oltre alla plastica, milioni di tonnellate in più di rifiuti elettronici – come vecchi computer, macchine fotografiche o televisori e tessuti (principalmente abbigliamento) vengono regolarmente gettati via con poco o nessun riciclo o riutilizzo. Per migliorare la situazione devono essere ancora affrontati la raccolta, riutilizzo e riciclaggio inadeguati o inadeguati di questi flussi di rifiuti, nonché una scarsa consapevolezza da parte dei consumatori del problema dei rifiuti. Anche la presenza di sostanze pericolose può ostacolare il riciclaggio e quindi le opportunità di passare a una maggiore circolarità, così come i prodotti non adeguatamente progettati per il riciclaggio».