17 le giornate di volontariato ambientale

“Liberi dai rifiuti”, Legambiente e Unicoop Firenze chiamano a raccolta i cittadini per ripulire argini di fiumi, boschi e città

Ferruzza: «Con guanti, rastrelli, ramazze e sacconi ci ritroveremo per riappropriarci di una identità plurale e inclusiva, che è proprio il tratto più caratteristico della Toscana dell’Arno»

[29 Aprile 2019]

Dal 3 al 31 maggio 17 appuntamenti in tutta la Toscana per ripulire dai rifiuti argini di fiumi, boschi e città grazie alla collaborazione fra Unicoop Firenze e Legambiente – e soprattutto alla buona volontà di tutti i cittadini che decideranno di partecipare – gli appuntamenti di queste giornate di volontariato ambientale prevedono azioni di cura del proprio territorio, come ultima fase di “Ecooperare”: il progetto si è sviluppato con la prima guida partecipata all’ecologia quotidiana d’Italia, e visto che l’argomento rifiuti è risultato il più popolare durante tutto il percorso, ecco l’idea di ripulire i luoghi del cuore.

«Con guanti, rastrelli, ramazze e sacconi ci ritroveremo in piazze, strade, parchi urbani, lungo gli argini dei fiumi o di un lago, come al Bilancino, per riappropriarci di una identità plurale e inclusiva, che è proprio il tratto più caratteristico della Toscana dell’Arno – dichiara Fausto Ferruzza, presidente di Legambiente Toscana – Liberi dai rifiuti quindi come momento d’impegno ambientale ma anche e soprattutto come catalizzatore di relazioni sociali sui territori».

Guanti e sacchetti alla mano, le tappe di “Liberi dai rifiuti” coinvolgono zone urbane e altre più verdi, una spiaggia e alcuni argini dei torrenti, con lo stesso obiettivo: lasciare il bosco o il prato più pulito di come lo si è trovato, riflettere su quanto è importante rispettare l’ambiente, dare un esempio pratico di tutela ambientale e impegno civico. Ma anche trascorrere qualche ora insieme, come comunità, e alla fine della raccolta confrontarsi su cosa si è trovato, sul corretto smaltimento delle diverse tipologie di rifiuto e sulle altre buone pratiche sostenibili, ferma restando l’importanza di cercare di evitare di produrre più rifiuti del dovuto, ad esempio leggendo sempre le etichette prima di comprare un prodotto, in modo da essere pronti per lo smaltimento. E con la consapevolezza – aggiungiamo noi – che conferire i rifiuti negli appositi contenitori è necessario se non vogliamo poi ritrovarli sparpagliati lungo piazze, strade, parchi urbani che tutti frequentiamo; è il primo passo per una corretta gestione dei nostri scarti, che in ogni caso dovranno poi essere avviati all’interno di un’articolata filiera di impianti industriali la cui presenza sul territorio è necessaria per selezionare, valorizzare, smaltire l’altra faccia dei nostri consumi.

Per partecipare a Liberi dai rifiuti è sufficiente presentarsi il giorno individuato sul territorio all’ora indicata al luogo di ritrovo, dove Unicoop Firenze e Legambiente distribuiranno il kit per la raccolta, che comprende guanti e sacchetto, oltre alla maglietta della giornata, illustrata da Makkox, e un piccolo ristoro offerto da Unicoop Firenze. Il sito di riferimento per il calendario degli appuntamenti ed eventuali aggiornamenti è www.ecologiaquotidiana.it. Per chi vuole, l’hashtag per condividere le proprie immagini di Liberi dai rifiuti è #liberidairifiuti.

«Insieme ai soci Coop abbiamo intrapreso il percorso di Ecooperare, che ci ha portato ad approfondire le tematiche ambientali e a constatare un forte interesse per tutte quelle buone pratiche che possono aiutare il pianeta – concludono da Unicoop Firenze – così abbiamo promosso questa serie di 17 appuntamenti di cura del territorio. Ci ritroveremo, insieme a tutti i cittadini che vorranno partecipare, per pulire alcuni luoghi simbolo e per un momento di sensibilizzazione e confronto sull’importanza della tutela dei beni comuni, primo fra tutti l’ambiente».

GLI APPUNTAMENTI SUL TERRITORIO

3 maggio Tavarnuzze, Impruneta, lungo la Greve

5 maggio Barberino Mugello, Lago di Bilancino, località Andolaccio

10 maggio Poggibonsi (Torrente Staggia)

11 maggio Bientina, Bosco Tanali

11 maggio Pontassieve/Pelago (Fiume Sieve)

12 maggio Sesto Fiorentino, Polo scientifico dell’Università di Firenze

17 maggio Firenze, Parco dell’Albereta

18 maggio Ponte a Elsa, Empoli, sul Fiume Elsa

18 maggio Siena, zona ospedale

19 maggio Sansepolcro, Torrente Afra

24 maggio Scandicci, Greve

24 maggio Calambrone, spiaggia e pineta

25 maggio Arezzo, Parco del Pionta

25 maggio Cerreto Guidi, nella frazione di Stabbia

25 maggio Pistoia, Torrente Vincio

31 maggio Tavarnelle Val di Pesa (centro urbano)