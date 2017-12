Livorno, a cavallo tra il 2018 ed il 2019 al via i lavori per la Darsena Europa

[19 dicembre 2017]

La cabina di regia per la realizzazione della Darsena Europa a Livorno – un imponente ammodernamento dello scalo portuale da oltre 600 milioni di euro – si è riunita ieri a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze per fare il punto della situazione: è stato il presidente della Regione Enrico Rossi a coordinare il tavolo cui hanno partecipato, tra gli altri, rappresentanti dell’Autorità portuale, del Comune di Livorno, di ASA, Vanni Bonadio in qualità di componente del Comitato portuale di sistema dell’Alto Tirreno ed il consigliere regionale Francesco Gazzetti

Come informano dalla Regione, nel corso dell’incontro Rossi ha constatato che la progettazione (per quanto riguarda i lavori per i dragaggi e i sondaggi dei fondali) sta avanzando secondo i tempi previsti, e che l’apertura dei cantieri per l’avvio dei lavori avverrà a cavallo tra il 2018 ed il 2019. Per quel che riguarda invece il collegamento ferroviario del porto di Livorno con le reti transeuropee (TEN-T), proseguono i contatti con Rfi e anche in questo caso si prevede l’avvio della progettazione e delle opere propedeutiche entro il prossimo anno e l’avvio dei lavori sulle opere finali entro il 2019.

Non solo Darsena Europa però: il rappresentante di ASA ha infatti illustrato ai presenti anche il progetto di spostamento del depuratore labronico del Rivellino, che dal quartiere storico della Venezia dovrà spostarsi all’interno dell’area industriale della Paduletta, e di cui è partita la gara per la progettazione.