Microplastiche: no del Senato alla cosmesi sostenibile

Realacci: persa una grande occasione per salute, ambiente e competitività

[7 dicembre 2017]

L’appello #Faidafiltro, lanciato il 16 novembre da Marevivo, Legambiente, Greenpeace, Lav, Lipu, MedSharks e Wwf e sottoscritto da numerose personalità per chiedere al presidente del Senato Pietro Grasso e a tutti i Senatori di «approvare al più presto la proposta di legge per la messa al bando delle microplastiche nei cosmetici, già licenziata dalla Camera un anno fa». è stato ignorato in sede deliberante.

Come spiega il presidente della Commissione ambiente della Camera e primo firmatario della proposta di legge, Ermete Realacci (PD), «Non è stata concessa la sede deliberante alle Commissioni riunite Ambiente e Industria del Senato per l’esame del testo unificato a mia prima firma sulla cosmesi sostenibile, che, avendo assorbito anche una mia seconda proposta di legge in materia, introduce il divieto di usare le microplastiche nei prodotti cosmetici».

Realacci dice che «E’ stata persa una grande occasione per salute, ambiente e competitività» e non nasconde il suo sconcerto per quanto accaduto: «Trovo francamente intollerabile e ridicolo che un provvedimento che ha avuto un lungo e approfondito esame alla Camera e che è stato approvato all’unanimità a Montecitorio, venga fermato per la richiesta di un ‘maggiore approfondimento ’ dopo oltre un anno al Senato. Una grande occasione persa per fare un passo avanti in favore della salute dei cittadini, dell’ambiente e della competitività delle nostre imprese. Non è una bella pagina per le istituzioni».