Open day Casa dell’Ambiente, oggi a Siena l’inaugurazione del Padiglione del Riciclo

Al via la tre giorni dedicata all’ambiente

[6 ottobre 2017]

Oggi, nella Casa dell’Ambiente in via Simone Martini, a Siena, si inaugura il Padiglione del riciclo, un progetto di Toscana Ricicla e una struttura completamente realizzata con prodotti riciclati. L’iniziativa dà il via all’Open day, organizzato da Sienambente fino all’8 ottobre. Oltre al presidente di Sienambiente, Alessandro Fabbrini, partecipa alla cerimonia, l’assessore regionale all’ambiente Federica Fratoni.

«Una formula che cambia, triplicando le attività, per poter illustrare al meglio le varie tematiche e gli aspetti legati al settore del riciclo, dell’economia circolare e delle buone pratiche di sostenibilità ambientale», spiegano a Sienambiente. Durante le tre giornate, nel Padiglione del riciclo saranno a disposizione dei cittadini informazioni sulla corretta gestione dei rifiuti e sul riciclo. L’iniziativa ha il patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Siena, della Provincia di Siena e del Consorzio nazionale Corepla.

Al Padiglione del riciclo si possono toccare con mano i “frutti” della raccolta differenziata dei cittadini Toscani, potrà essere visitato da cittadini, scolaresche e associazioni fino al 19 ottobre.

Oggi all’auditorium di via Simone Martini, è in programma anche l’incontro “Siena: costruiamo un patto per lo sviluppo sostenibile”. Coordinati dalla direttrice di Rifiuti Oggi, Lucia Venturi, si confronteranno su questi temi: Alessandro Fabbrini, presidente di Sienambiente; Federica Fratoni, assessore regionale all’Ambiente; Fulvio Mancuso, vice sindaco del Comune di Siena; Alessandro Piazzi, amministratore delegato Estra; Alessandro Canovai, Presidente di Revet; Francesco Frati, Rettore Università di Siena; Antonello Ciotti, presidente di Corepla; Davide Usai, direttore generale della Fondazione Monte dei Paschi; Simone Bastianoni, Università di Siena; Renata Caselli, Regione Toscana.

La tre giorni, proseguirà sabato con l’inaugurazione della “Casetta del compost”, la presentazione del libro Economia innovatrice, di Andrea di Stefano, e lo spettacolo serale al Teatro dei Rozzi, “Un grande abbraccio”, di Paolo Ruffini e della Compagnia Mayor Von Frinzius. La domenica sarà invece dedicata allo sport, alle attività ludiche di sensibilizzazione all’ambiente e ai prodotti a filiera corta.