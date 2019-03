Piombino, fake news su una presunta concessione del demanio a Rimateria

Secca smentita dell’azienda: l'atto citato non si riferisce alla LI53

[29 Marzo 2019]

A Piombino si avvicinano le elezioni comunali e lo scontro si fa al calor bianco e, come ormai in occasione di ogni tornata elettorale, dalle elezioni presidenziali statunitensi a quelle di Roccacannuccia, fioccano le fake news.

L’ultima (ma non certo la prima) che circola sui social media riguarda ancora una volta Rimateria per una concessione demaniale.

Dall’ufficio comunicazione dell’azienda arriva una breve ma lapidaria smentita: «In queste ore viene fatto circolare sui siti web il testo di una presunta concessione del demanio a Rimateria riguardante la cosiddetta area Li53 adiacente all’attuale discarica gestita dalla nostra società. A tal proposito si fa notare che l’atto citato non si riferisce alla LI53».

Ma, come sempre, chi ha lanciato il sasso sapendo probabilmente di dire una bugia, spera che le onde che ha sollevato continuino per giorni a seminare confusione, sperando forse che finiscano per lambire qualche scheda elettorale.

Intanto Rimateria informa che lunedì pomeriggio si tiene il 43esimo incontro pubblico nel quale Rimateria relazione sui progressi del progetto di messa in sicurezza e risanamento ambientale. Come di consueto l’appuntamento è alle ore 17 nel salone del Centro multizonale di Ischia di Crociano. Le relezioni saranno tenute dalla presidente Claudia Carnesecchi e dal direttore Luca Chiti. Due i temi principali: il punto sui nuovi assetti societari dell’azienda dopo la cessione a Navarra del 30% delle quote detenute da Asiu; le prospettive aziendali e le strategie in campo in relazione alla variante sostanziale e la Via che la Regione si appresta a rilasciare. Dopo gli aggiornamenti sul progetto aziendale, i relatori resteranno a disposizione del pubblico per rispondere a eventuali domande e osservazioni. L’incontro di lunedì è aperto a tutti