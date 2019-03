“Plastica buuu!”. A Portoferraio la prima scuola dell’infanzia plastic free

Legambiente: una bellissima notizia dalla Scuola di San Giovanni

[20 Marzo 2019]

Il Consiglio dell’Istituto Comprensivo di Portoferraio ha approvato il progetto proposto dal corpo docenti della Scuola dell’Infanzia di San Giovanni che, insieme ai genitori dei bambini, ha deciso di adottare una scelta educativa ambientale attraverso un progetto intitolato “Plastica Buuu”, con l’ obiettivo di «Eliminare definitivamente la plastica monouso all’interno della scuola e creare una forte coscienza ecologica nei bambini».

La scuola dell’Infanzia e quella di San Giovanni a Portoferraio che rivendica di essere «La prima scuola dell’Isola d’Elba, e una delle prime scuole d’infanzia in tutta Italia, a ufficializzare con il patrocinio di Legambiente un innovativo progetto di grande valore e attualità intitolato “Plastica buuu!”».

In un comunicato viene ricordato che «In occasione del “FridaysForFuture” di venerdì 15 marzo 2019 che ha visto gli studenti di tutto il mondo scendere in piazza a difesa del clima e dell’ambiente, i bambini della scuola di San Giovanni, accompagnati da insegnanti e genitori, hanno presentato questa bella iniziativa intonando a gran voce con striscioni e pon pon colorati il loro slogan: “Vogliamo il mare ancora più blu, Insieme gridiamo plastica buuu!”.

L’obiettivo primario del progetto è quello di sensibilizzare anche i bambini in età prescolare all’annoso problema dell’inquinamento del nostro mare, oggi in forte pericolo a causa della presenza sempre più massiccia dei rifiuti in plastica».

Gli insegnanti, i bambini e le loro famiglie sono i protagonisti del progetto che, come primo traguardo, punta all’eliminazione totale dell’utilizzo di plastica monouso all’interno della scuola: «Alcuni importanti passi in questa direzione sono già stati compiuti: niente più bicchieri monouso per i bambini, acqua esclusivamente in bottiglie biodegradabili e compostabili, distributore di bevande calde con bicchierini in carta e palettine in legno. Seguiranno poi molteplici attività che coinvolgeranno i bambini della scuola e non solo, grazie anche alla preziosa collaborazione di Legambiente e al supporto di altri enti che hanno accolto con molto favore questa iniziativa.

Educare i bambini al rispetto dell’ambiente per garantire loro un futuro migliore è dovere di tutti noi. Un mondo e un mare finalmente liberi dalla plastica è quello che sogniamo e vogliamo per i nostri bimbi. Per questo tutti insieme gridiamo: “Plastica buuuuuuu!”».

La presidente del Circolo Legambiente Arcipelago Toscano, Maria Frangioni, commenta: «L’azione intrapresa dalla mamme e dai papà dei bambini della scuola dell’Infanzia di San Giovanni ha un altissimo valore educativo, perché si occupa primariamente del futuro delle giovani generazioni, affrontando un tema cogente dei nostri tempi, quello della gestione dei rifiuti, e perché trasmette ai nostri figli l’importanza di intervenire in prima persona, con gesti semplici ma di grande efficacia nella risoluzione del problema.

Rilevante anche il processo di attuazione del progetto, caratterizzato dall’attiva collaborazione tra famiglie e insegnanti, che ha portato a una veloce realizzazione del primo asilo “plastic free” dell’Elba, uno tra i primi in Italia».

La Frangioni conclude: «Come presidente del Circolo Arcipelago Toscano di Legambiente, associazione fondata sulla partecipazione e la cittadinanza attiva, che considera ogni individuo un valido ed efficace motore del cambiamento verso una società più sostenibile, equa e attenta agli equilibri ecologici, sostengo con entusiasmo tale progetto e auspico che possa essere replicato velocemente anche in altre scuole dell’isola. Essere stata a fianco della scuola venerdì scorso, per la manifestazione dei giovani “Fridays For Future” ha rappresentato una grande emozione e una forte speranza per il futuro»,