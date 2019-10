Ri-conoscere l’ambiente, 5mila partecipanti per gli Open days di Sienambiente

Fabbrini: «Una risposta forte al crescente desiderio di conoscenza dei temi ambientali»

[8 Ottobre 2019]

Ri-conoscere l’ambiente, il nuovo format inaugurato da Sienambiente per il suo Open day che quest’anno si è moltiplicato per sei, ha segnato numeri in crescita esponenziale rispetto al 2018: da 2.500 a circa 5mila partecipanti alle iniziative promosse sul territori e dedicate al riciclo e alle buone pratiche ambientali.

«Voglio innanzitutto ringraziare tutti i cittadini, le associazioni del territorio e del mondo del volontariato che hanno partecipato attivamente a un evento che ormai, giunto alla sesta edizione, è un punto di riferimento per le tematiche legate al riciclo e alla sostenibilità – commenta il presidente di Sienambiente, Alessandro Fabbrini – Ri-conoscere l’ambiente andrà avanti con la promozione di un progetto specifico dedicato alle scuole e con la diffusione dei materiali e delle esperienze realizzate nella 6 giorni, sia per quanto riguarda le iniziative convegnistiche che per i lavori e le opere realizzate dagli studenti. Le adesioni all’evento hanno dimostrato che c’è una spiccata sensibilità e un desiderio di conoscenza verso i temi ambientali trattati nel corso della manifestazione. Per questo motivo, siamo felici di aver dato un contributo all’accrescimento della consapevolezza ambientale tra i cittadini».

Nel corso della manifestazione è stato inoltre attivato un fundraising i cui proventi sono stati consegnati oggi all’Associazione Autismo Siena Piccolo Principe, che li utilizzerà per l’allestimento di alcune strutture della loro sede.