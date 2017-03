Rifiuti, prende forma Alia: ecco i componenti del Cda

Paolo Regini (ex Publiambiente) individuato come presidente, Livio Giannotti (ex Quadrifoglio) come amministratore delegato

[27 marzo 2017]

Alia, il gestore unico per i servizi di igiene urbana nell’Ato Toscana Centro, dopo la presentazione ufficiale alla società civile tenutasi a Firenze la scorsa settimana sta rapidamente definendo gli organismi societari per completare al più presto l’operatività aziendale. Nei giorni scorsi, a seguito delle assemblee dei soci, è stato così nominato il Consiglio d’amministrazione della nuova società.

A comporlo sono Paolo Regini (espresso dai soci ex Publiambiente) nella veste di presidente, Livio Giannotti (ex Quadrifoglio), Sandro Lascialfari (soci ex ASM), Saura Saccenti (ex Quadrifoglio) e Francesca Vignolini (come componente indipendente espresso dall’assemblea generale dei soci).

Come comunicano da Alia, Livio Giannotti rappresenta anche l’amministratore delegato della nuova società – così come indicato da parte dei soci –, una carica che sarà ufficialmente attribuita dal Cda nel corso della prima seduta.

Nel frattempo, le assemblee dei soci hanno nominato anche i componenti del Collegio sindacale, composto da Stefano Pozzoli (presidente, espresso dai soci ex Quadrifoglio), Fabio Giommoni (ex Publiambiente), Serena Berti (ex ASM), Lorenzo Gerace (ex CIS), Silvia Bocci (ex ASM).