Rimateria: la risposta del sindaco di Piombino alla richiesta di Camping Cig

[18 Ottobre 2019]

Ricevo sempre con grande interesse gli stimoli che giungono dalle associazioni locali e dalla cittadinanza e per questo ho apprezzato la lettera inviatami dall’associazione Coordinamento Art.1 Camping CIG ed ho ritenuto necessario fornire una risposta, il più rapida possibile, visti gli strettissimi margini temporali che intercorrono tra la ricezione della lettera e l’oggetto della stessa.

Sin dai primi giorni di insediamento ho improntato il mio mandato alla massima trasparenza e condivisione degli obiettivi amministrativi con la cittadinanza, nella convinzione che confronto e partecipazione siano gli elementi portanti della democrazia. Non sono mancati momenti di condivisione con le associazioni, compresa Coordinamento Art.1-Camping CIG con i cui rappresentanti più volte io e la mia giunta ci siamo confrontati. In questi mesi l’amministrazione comunale ha agito su mandato dei cittadini che ben hanno compreso la pericolosità del progetto di raddoppio dei volumi della discarica: stiamo mettendo in atto gli strumenti annunciati durante il percorso elettorale, ampiamente condivisi con la cittadinanza e dalla stessa avallati con l’elezione dell’attuale compagine di governo cittadino. Sono, come sempre, disposto a fornire chiarimenti e rispondere ai quesiti dell’associazione Coordinamento Art.1- Camping CIG che incontrerò lunedì 21 come già concordato con l’associazione.

di Francesco Ferrari, Sindaco di Piombino