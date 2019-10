Rimateria: lettera aperta urgente al Sindaco di Piombino, al Presidente del Consiglio comunale e ai Capigruppo consiliari

Coordinamento Art.1-Camping CIG: convocare un'assemblea pubblica, che permetta a tutta la comunità piombinese di essere informata compiutamente

[16 Ottobre 2019]

Riceviamo e pubblichiamo

Il dibattito sulla manifestazione del 22 ottobre a Firenze, sulle problematiche della discarica di Rimateria, è cresciuto sui social e sulla stampa: vedi appello online del sindaco per andare a Firenze; vedi assemblea iscritti Csp eccetera. Noi del Camping CIG siamo convinti invece che sia indispensabile coinvolgere tutti i cittadini in una discussione pubblica, trasparente e partecipata in prima persona, per confrontarsi sulle varie posizioni emerse in questi giorni che riguardano la partecipazione o meno alla manifestazione del 22; oppure gli atti, compiuti o meno, dall’Amministrazione comunale rispetto a Rimateria e al raddoppio della discarica.

Prima di prendere qualsiasi decisione, chiediamo all’Amministrazione comunale di convocare nel prossimo fine settimana un’assemblea pubblica, che permetta a tutta la comunità piombinese di essere informata compiutamente e di potersi esprimere sulla vicende degli ultimi mesi. Siamo convinti, che con i mezzi di comunicazione attuali, che l’Amministrazione mostra di usare con competenza, sia possibile organizzare, su temi così sensibili e coinvolgenti, un grande momento di confronto, pur avendo a disposizione tempi relativamente ristretti.

Una tale assemblea pubblica sarà pure un modo concreto e puntuale per svelenire, usando appunto il potente antidoto della democrazia partecipata per isolare i colpevoli, il clima che ha visto alcuni vili e anonimi aggressori colpire la persona di Ugo Preziosi, da lungo tempo attivo nella nostra associazione, a cui va il nostro abbraccio affettuoso.

Noi da tempo abbiamo manifestato la nostra contrarietà al raddoppio della discarica con i rifiuti provenienti dall’esterno del comune. Altre e diverse posizioni sono presenti: discutere a viso aperto le varie problematiche tecniche, politici e amministrativi della questione sarà una vera palestra democratica e non potrà che giovare sia ai cittadini, sia agli amministratori.

Ringraziamo dell’attenzione e restiamo in attesa di una tempestiva risposta pubblica da tutti i soggetti in indirizzo.

associazione Coordinamento Art.1-Camping CIG