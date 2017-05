Liberata la tartaruga marina Olà. Gli altri appuntamenti in Toscana

Spiagge e fondali puliti: studenti e volontari hanno ripulito la spiaggia di Marina di Alberese

[26 maggio 2017]

Torna in Maremma la campagna nazionale “Spiagge e fondali puliti” di Legambiente, in collaborazione con il Parco regionale della Maremma e la Pro loco Alborensis e gli organizzatori spiegano che «Quest’anno l’evento, giunto alla XXVIII edizione, si inserisce all’interno del Clean Sea Life, il progetto Life realizzato con il supporto dell’Unione Europea, che sta portando avanti attività di monitoraggio e pulizia, insieme a cittadini e operatori del mare di tutta Italia».

Oltre agli educatori di Legambiente e ai volontari A ripulire dai rifiuti la spiaggia di Marina di Alberese c’erano anche gli studenti della IB e della IIIA dell’Isis Leopoldo II di Lorena di Grosseto, che hanno pienato una ventina di sacchi ripulendo la spiaggia da mozziconi di sigarette, bottigliette di plastica, cotton fioc, oggetti metallici, uno pneumatico, un ombrellone e addirittura uno schienale di una barca.

Angelo Gentili, della segreteria nazionale di Legambiente, ha spiegato che «Incentivare sul territorio campagne di prevenzione, sensibilizzazione e informazione rivolte a cittadini e studenti è fondamentale per arrivare a una corretta gestione dei rifiuti e una partecipazione attiva da parte della cittadinanza. La forza di questa iniziativa sta proprio nel coinvolgimento degli studenti e nello sviluppo di una maggiore consapevolezza e tutela nei confronti del mare e dell’ambiente. Proprio per questo organizziamo ormai dal 1995 la campagna Clean up the med, alla quale aderiscono associazioni, scuole e istituzioni locali di ben 14 paesi, con l’obiettivo non solo di pulire ma soprattutto di diffondere una nuova sensibilità e un nuovo senso civico».

Al termine della mattinata è stata liberata la tartaruga marina Olà, la Caretta caretta giunta ferita al Centro di recupero tartarughe marine di Grosseto e approdata poi al Centro Tartanet di Talamone per completare il ciclo di cure. Prima della liberazione la testuggine aveva trascorso un periodo di riabilitazione all’Acquario di Livorno.

Oggi iniziative anche alla spiaggia la Bufalina a Marina di Vecchiano, dove i volontari del circolo di Pisa del Cigno Verde, in collaborazione con il liceo artistico Porta Romana di Firenze, hanno ripulito il fragilissimo habitat dunale.

A Viareggio, il 28 maggio, il circolo di Legambiente Versilia, alla spiaggia della Lecciona, ripulirà un’area che rientra per intera nel Parco Migliarino- Massaciuccoli – San Rossore. L’appuntamento per la registrazione dei volontari e la distribuzione del materiale sarà vicino alla sbarra stradale in fondo a Viale Europa (Ristorante Armanda). Email: affof52@tiscali.it

Sempre il 28 maggio, Spiagge e fondali puliti ritorna anche all’Isola d’Elba dove l’appuntamento è a Marina di Campo alle ore 15,00 in piazza Giovanni da Verrazzano ( porto) . Dopo una bella passeggiata di circa 20 minuti si arriva alla bellissima spiaggia di Galenzana dove i volontari organizzati da Legambiente Arcipelago Toscano puliranno le spiagge dei Salandri e Galenzana. Alla fine della pulizia merenda. Portate guanti, cappellino e scarpe chiuse. Info: legambienteaecipelago@gmail.com – 3407113772 – 3398801478