Trovato per la prima volta inquinamento da microplastiche nel ghiaccio marino dell’Antartide

Particelle di microplastiche provenienti da 14 tipi di polimeri diversi. Provengono da abbigliamento e pesca?

[27 Aprile 2020]

Lo studio “Microplastic contamination in east Antarctic sea ice”, pubblicato su Marine Pollution Bulletin da un team di ricercatori dell’università della Tasmania dell’Australian Antarctic Division del Department of agriculture, water and the environment del governo australiano ha identificato per la prima volta una contaminazione da microplastica nel ghiaccio marino dell’Antartide.

Lo studio guidato dall’Institute for Marine and Antarctic Studies (Imas) dell’università della Tasmania ha analizzato una carota di ghiaccio estratta nel 2009 nell’Antartide Orientale e ha identificato 96 particelle di microplastica provenienti da 14 tipi di polimeri diversi.

La principale autrice dello studio, Anna Kelly dell’Imas ha spiegato che «L’inquinamento da plastica era stato precedentemente registrato nelle acque superficiali e nei sedimenti antartici e nel ghiaccio marino artico, ma si pensa che questa sia la prima volta che la plastica è stata trovata nel ghiaccio marino antartico. La lontananza dell’Oceano Antartico non è stata sufficiente per proteggerlo dall’inquinamento da plastica, che è ormai diffuso negli oceani del mondo. Formandosi dall’acqua di mare, circa l’80% del ghiaccio marino antartico si scioglie e si riforma ogni anno, offrendo stagionalmente opportunità alle microplastiche sulla superficie del mare di rimanere intrappolate nel ghiaccio. Il nucleo di ghiaccio che abbiamo analizzato proveniva dal ghiaccio marino costiero terrestre e aveva una media di quasi 12 particelle di microplastica per litro. Sebbene questa concentrazione sia inferiore a quella riscontrata in alcuni campioni di ghiaccio marino artico, i 14 diversi tipi di polimeri che abbiamo identificato sono solo leggermente inferiori rispetto ai 17 trovati negli studi sull’Artico».

Ma la Kelly fa notare che «I polimeri microplastici nel nostro nucleo di ghiaccio erano più grandi di quelli nell’Artico, il che potrebbe indicare fonti di inquinamento locali perché la plastica ha meno tempo per rompersi in fibre più piccole rispetto a quelle trasportate su lunghe distanze sulle correnti oceaniche. Le fonti locali potrebbero includere l’abbigliamento e le attrezzature utilizzate da turisti e ricercatori, mentre il fatto che abbiamo anche identificato fibre di vernice e materie plastiche comunemente utilizzate nel settore della pesca suggerisce una fonte marittima».

Secondo la ricercatrice, «I risultati dello studio indicano che il ghiaccio marino ha il potenziale per costituire un serbatoio significativo per l’inquinamento da microplastiche nell’Oceano Antartico. Invece di affondare nell’oceano profondo, l’intrappolamento di microplastiche nel ghiaccio marino antartico consente loro di persistere più a lungo vicino alla superficie del mare. Questo le renderebbe più disponibili per il consumo da parte di organismi marini come il krill, una specie chiave di volta negli ecosistemi dell’Oceano Meridionale, e di conseguenza per i predatori marini più in alto nella catena alimentare. Vale la pena notare che la contaminazione da plastica del ghiaccio marino dell’Antartico occidentale potrebbe essere persino maggiore rispetto al nostro nucleo di ghiaccio proveniente dall’est, poiché la penisola antartica ospita la maggior parte del turismo, delle stazioni di ricerca e del traffico marittimo del continente».