Rifiuti, Geofor ha un nuovo consiglio di amministrazione

Avrà durata di tre anni, e vede confermato Daniele Fortini nel ruolo di presidente

[9 Luglio 2019]

Si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione di Geofor, azienda da sempre attiva nei servizi di gestione rifiuti e igiene urbana nell’area pisana che vede oggi come socio unico Retiambiente, a sua volta candidata a ricevere l’affidamento diretto dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti nell’Ato Toscana Costa.

Il consiglio di amministrazione avrà durata di tre anni, fino all’approvazione del bilancio di esercizio del 2021, e vede confermato Daniele Fortini nel ruolo di presidente, mentre per la vicepresidenza è stato nominato Gianluca Gambini; per il terzo consigliere si è registrata la riconferma di Valentina Pinori.

«L’azienda – aggiungono dalla Geofor – saluta l’ex-vicepresidente Oscar Galli, ringraziandolo per il lavoro svolto durante il suo incarico. Il consiglio di amministrazione non avrà deleghe operative e garantirà continuità nella gestione aziendale, coadiuvato dal collegio sindacale, che ha visto la conferma a presidente del dott. Alberto Lang, con le nuove nomine del dott. Gian Gastone Gualtierotti Morelli e della dott.ssa Meri Gattari, in qualità di sindaci effettivi. Si ringraziano infine i componenti uscenti del collegio sindacale, la dott.ssa Francesca Gjoka e il dott. Massimo Bertini per i preziosi contributi nello svolgimento delle riunioni di amministrazione».