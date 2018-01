Rinnovo del Direttore del Parco nazionale Arcipelago Toscano, pubblicato l’avviso pubblico

Istanze entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

[9 gennaio 2018]

L’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano ha necessità di individuare una rosa di tre nominativi da sottoporre al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il conferimento dell’incarico di direttore dell’Ente per un periodo non superiore ai cinque anni ai sensi dell’art. 9 della Legge 394/1991 e ss.mm. ed ii.

Le candidature dovranno rispettare quanto scritto nell’avviso approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n.1 del 8 gennaio 2018 e consultabile sul sito del Parco www.islepark.gov.it nella sezione Bandi di Concorso.

Possono presentare istanza tutti coloro che sono regolarmente iscritti all’Albo degli idonei allo svolgimento delle funzioni di Direttore di Parco ai sensi dei DD.MM. Ambiente. A tal fine si rammenta che l’Albo è composto: dai soggetti che hanno superato la prova concorsuale di cui all’art. 3 del D.M. 10.08.1999;

dai direttori di Parco in carica alla data di entrata in vigore della Legge 426/1998; dai soggetti inseriti nell’elenco degli idonei di cui al D.M. del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 14.04.1994; dai soggetti inseriti nel Decreto del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare prot. GAB/DEC-2010-00000 50 del 19.03.2010.

I soggetti che abbiano interesse e siano in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso, possono presentare apposita istanza di disponibilità ad assumere l’incarico di Direttore del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano.

L’istanza, contenente tutti gli allegati, dovrà pervenire presso l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano entro il termine improrogabile delle ore 12:00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale – concorsi – dell’estratto del presente avviso, pena l’esclusione. Il giorno di pubblicazione non si computa nei trenta giorni utili per la presentazione della domanda. Scaduto l’anzidetto termine non è ammessa la produzione di ulteriori titoli o documenti a corredo della domanda stessa.

Gli interessati potranno richiedere le informazioni che ritenessero necessarie dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30 all’ufficio personale dell’Ente al numero telefonico 0565/919411, o via mail giglioli@islepark.it. Responsabile del procedimento è Dr.ssa Rita Giglioli.

di Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano