Al via all’Università di Ferrara il master in Green economy and sustainability

L’economia verde per crescere ha bisogno di adeguati canali di formazione

[29 Aprile 2020]

La green economy rappresenta i lavori del futuro, ma anche del presente: ad oggi i vari settori che contribuiscono all’economia verde – secondo le stime elaborate dall’ultimo rapporto GreenItaly – rappresentano il 13,4% dei posti di lavoro italiani, e continuano a crescere. L’occupazione green nel 2018 è infatti aumentata rispetto al 2017 di oltre 100 mila unità, con un incremento del +3,4% rispetto al +0,5% delle altre figure professionali, ovvero con un ritmo di crescita 7 volte più veloce.

Un trend che necessità però di essere supportato da adeguati canali di formazione, ed in quest’ottica si inserisce il corso in Green economy and sustainability, con l’Università di Ferrara che ha appena aperto le iscrizioni: il percorso formativo, che si tiene completamente in inglese, prevede due anni di studi interdisciplinari spaziando tra ecoinnovazione, economia verde e sviluppo sostenibile, il che naturalmente prevede anche approfondimenti in termini di policy a livello sia nazionale sia internazionale.

Alla fine del percorso di studi sarà inoltre possibile prender parte a tirocini formativi presso gli aderenti a Inno4sd, ovvero l’Innovation for sustainable development network.

Per maggiori informazioni: https://www.inno4sd.net/master-in-green-economy-and-sustainability-unife-italy-612