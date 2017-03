All’Università di Siena riparte il corso interdisciplinare in “Sostenibilità”, aperto a tutti

Domani l’evento inaugurale. Tra i protagonisti due firme del think tank di greenreport, Simone Borghesi e Massimiliano Montini

[2 marzo 2017]

Anche quest’anno torna il corso in “Sostenibilità” promosso dall’Università di Siena, che parte domani con la sua quarta edizione. Il corso è rivolto non solo agli studenti e al personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo toscano, ma anche al pubblico esterno: l’insegnamento è organizzato secondo un approccio transdisciplinare che attraversa aspetti ambientali, economici, giuridici, energetici, urbanistici, sociologici, per fornire una solida base introduttiva sui temi propri dello sviluppo sostenibile, utili oggi per un’analisi consapevole della realtà non solo agli studenti universitari, ma ad ogni cittadino.

Il corso in Sostenibilità si svolgerà ogni venerdì pomeriggio fino al mese di giugno, in 24 lezioni che affronteranno anche tematiche specifiche come gli inquinanti emergenti e l’uso consapevole delle risorse. Docente responsabile del progetto è Simone Bastianoni, del dipartimento di Scienze fisiche, della Terra e dell’ambiente, mentre a due firme del think tank di greenreport – l’economista Simone Borghesi e il giurista Massimiliano Montini – spetterà lo svolgimento di due lezioni centrali, dedicate rispettivamente a I fondamenti economici della sostenibilità (7 aprile) e a I fondamenti giuridici della sostenibilità (24 marzo).

La giornata inaugurale di domani, alle ore 14 presso l’Aula magna del Rettorato con ingresso libero, si inserisce nell’ambito del crescente impegno dell’Ateneo sui temi della sostenibilità, anche in relazione all’importante ruolo assunto all’interno del progetto dell’ONU Sustainable Development Solutions Network: protagonista Riccardo Valentini, membro dell’Intergovernmental Panel On Climate Change – il Comitato per i mutamenti climatici delle Nazioni Unite, che terrà una lezione dal titolo: “The Climate, Energy and Food Nexus: a Global Perspective”.

Tutte le informazioni sono pubblicate qui: http://www.dsfta.unisi.it/it/didattica/sostenibilita .

Contatti: corsosostenibilita@unisi.it