I cavalli sanno riconoscersi allo specchio?

Uno studio dell’università di Pisa per capire se il cavallo ha una coscienza di sé

[6 giugno 2017]

Nello studio “Are horses capable of mirror self-recognition? A pilot study”, pubblicato su PlosOne, quattro ricercatori dell’università di Pisa (Paolo Baragli, Elisa Demuru, Chiara Scopa ed Elisabetta Palagi) partono da una premessa: «Riconoscersi allo specchio è una prerogativa degli esseri umani e di poche altre specie, come scimmie antropomorfe, elefanti asiatici, delfini e gazze, una capacità che presuppone una coscienza di sé e specifiche competenze cognitive e percettive. Il comune denominatore di queste specie è un cervello complesso, che spesso corrisponde a un sistema sociale altrettanto complesso».

I ricercatori del Dipartimento di scienze veterinarie e Museo di storia naturale dell’università di Pisa, hanno quindi cercato di capire se anche i cavalli sono capaci di riconoscersi allo specchio e Baragli spiega: «Abbiamo selezionato il cavallo non solo in quanto animale sociale capace di riconoscere individualmente gli esseri umani e i propri simili con modalità multisensoriali, ma soprattutto per il ruolo che questa specie ha svolto e svolge in condivisione con l’uomo, in ambito produttivo, ludico-sportivo e terapeutico grazie agli Interventi Assistiti con Animali, genericamente indicati con il termine di Pet Therapy». La Palagi aggiunge: «Inoltre la capacità di riconoscersi allo specchio è da considerare elemento predeterminante in forme sociali complesse sia dal punto di vista cognitivo che empatico».

Per realizzare l’esperimento i ricercatori hanno utilizzato la tecnica del mark test, messa a punto e utilizzata per i primati, «che – spiegano ancora – consiste nell’applicare una marcatura colorata su un punto del corpo che l’animale può vedere solo con l’aiuto di una superficie riflettente. In questo modo il soggetto, se capace di riconoscersi, attua una serie di comportamenti volti a interagire con il segno, provando ad esempio a grattarlo via. Come controllo si applica una marcatura trasparente, invisibile, che garantisce la stessa sensazione tattile della marcatura colorata, senza però fornire alcuno stimolo visivo».

I risultati dei test hanno rivelato che «Te cavalli su quattro interagivano con la marcatura, grattandosi più frequentemente la guancia sinistra quando su essa era presente il segno colorato rispetto a quando la stessa guancia era marcata con il segno trasparente. Inoltre, uno dei tre cavalli ha mostrato un forte interesse anche quando il segno colorato era sulla guancia destra».

La Palagi evidenzia che «Questi risultati non confermano appieno la capacità di riconoscersi allo specchio nel cavallo tuttavia l’accurata video analisi ha rivelato la presenza di particolari comportamenti che i soggetti mettevano in atto esclusivamente davanti alla superficie riflettente; ad esempio, subito dopo aver esplorato la loro immagine riflessa, i cavalli guardavano dietro lo specchio, come a voler verificare l’assenza o la presenza di un altro individuo».

All’università di Pisa sottolineano che «A partire da questo studio pilota, i ricercatori intendono quindi sciogliere le riserve sulla capacità di auto-riconoscimento dei cavalli individuando una nuova metodologia sperimentale adatta a questi animali. Il mark test infatti è stato concepito per le grandi scimmie antropomorfe, animali con elevate capacità manipolatorie di cui i cavalli sono privi».

Baragli conclude: «La difficoltà di rimuovere la marcatura potrebbe indurre nei cavalli stati d’ansia e frustrazione che inevitabilmente ridurrebbero la motivazione a rimuovere il segno colorato, nonostante questo possa essere perfettamente percepito come presente sul proprio corpo Abbiamo già eseguito dei nuovi test su un campione più numeroso presso il centro addestramento etologico (San Marcello Pistoiese) apportando modifiche al disegno sperimentale in modo da tenere conto delle specificità anatomiche dei cavalli e presto inizieremo l’analisi dei dati raccolti».

I risultati dello studio pilota saranno presentati in un incontro divulgativo che si svolgerà il 9 giugno alle 16.30 al Museo di storia naturale dell’università di Pisa a Calci.