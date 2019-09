Cinque sfumature di verde: scopri che ambientalista sei, con l’Università di Siena

Durante la notte dei ricercatori sboccia un progetto di ricerca sulla diffusione dei comportamenti ambientali

[26 Settembre 2019]

Lo sviluppo sostenibile rappresenta un’urgenza dalle dimensioni globali, dove il ruolo del singolo cittadino ambientalista è pienamente efficace – proprio per la portata della sfida – solo se inserito all’interno di un’azione collettiva coerente. Questo non significa però negare il fatto che anche il più vasto degli oceani sia composto da gocce d’acqua, ed è la storia a testimoniare che i punti di svolta per cambiamenti sociali di grande portata sono stati sempre raggiunti grazie all’azione di coraggiose minoranze. È dunque utile domandarsi: che ambientalista sono?

Una domanda che il dipartimento di Scienze politiche e internazionali dell’Università di Siena ha trasformato in un progetto di ricerca sulla diffusione dei comportamenti ambientali, coordinato dall’economista Simone Borghesi e dallo scienziato sociale Giulio Galdi, in collaborazione con Eleonora Belloni, Silvia Ferrini e Stefano Maggi.

Il perno del progetto di ricerca è rappresentato da un questionario rivolto ai singoli cittadini, che sarà presentato domani 27 settembre (a partire dalle ore 15) all’Università di Siena, nel cortile del rettorato, in occasione di Bright – La notte dei ricercatori. Un’iniziativa – ribattezzata Cinque sfumature di verde –che punta a coinvolgere più cittadini possibili per poter raccogliere un robusto set di dati in grado di fornire al progetto di ricerca la linfa vitale di cui ha bisogno.

Anche greenreport ha scelto di supportare il progetto di ricerca, e segnala dunque a tutti i suoi lettori – soprattutto a quelli che non potranno essere domani a Siena – la possibilità di compilare il questionario in pochi minuti, semplicemente attraverso il sito web qrco.de/bright2019. È l’occasione per scoprire che ambientalista sei.