Eea compie 25 anni di lavoro a sostegno delle politiche ambientali europee

Bruyninckx: l’Agenzia ambientale europea al servizio della trasparenza e della conoscenza

[17 dicembre 2018]

L’Unione europea (Ue) ha uno dei più ambiziosi insiemi di obiettivi ambientali e climatici del mondo, che coprono una vasta gamma di settori politici: qualità dell’aria, spreco e qualità dell’acqua, energia e trasporti. Sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri, l’European environment agency contribuisce a monitorare i progressi e individuare le aree in cui sono necessari ulteriori sforzi. Fin dalla sua fondazione, 25 anni fa, l’Eea ha sviluppato i suoi dati e le sue conoscenze per sostenere l’elaborazione delle politiche in Europa.

Riconoscendo la natura transfrontaliera di molti dei problemi ambientali che stavano affrontando, già negli anni ’70 gli Stati membri dell’Ue hanno concordato di agire in comune su un insieme comune di politiche e obiettivi politici correlati. A partire dal primo programma di azione ambientale, negli anni ’70 sono stati adottati diversi aspetti fondamentali della legislazione ambientale, tra cui le prime versioni della direttiva quadro sui rifiuti, la direttiva sulle acque di balneazione e la direttiva uccelli.

Gli sforzi globali e paneuropei hanno segnato gli anni ’80, tra cui il protocollo di Montreal sullo strato di ozono, l’istituzione dell’Intergovernmental Panel on Climate Change e dell’ Unece Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution. Parallelamente a queste iniziative globali, sono state rafforzate anche le politiche ambientali dell’Ue con l’istituzione della Direzione generale dell’ambiente della Commissione europea nel 1981 e l’integrazione formale della “protezione ambientale” nei trattati dell’Ue con il Single European Act europeo del 1987. Con il Trattato di Amsterdam del 1997, lo “sviluppo sostenibile” è stato riconosciuto come obiettivo formale dell’Unione europea, consentendo agli Stati membri dell’Ue di agire insieme e sostenere l’attuazione di obiettivi globali, come gli Obiettivi di sviluppo del Millennio dal 2000 e l’Agenda 2030 e i suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dal 2015.

Sviluppi simili si sono verificati nell’area dei cambiamenti climatici, compresa l’adozione del trattato dell’ UN Framework Convention on Climate Change (Unfccc) nel 1992, seguito dal Protocollo di Kyoto nel 1997. Il Protocollo di Kyoto obbligava legalmente i Paesi sviluppati firmatari al protocollo ad obiettivi di riduzione fino al 2020. L’ambizione globale e i livelli di impegno sono stati ulteriormente aumentati con l’Accordo di Parigi nel 2015. Oltre ai suoi Stati membri, l’Unione europea è parte di tali accordi e fissa obiettivi per l’e nel suo complesso.

Misurare i progressi verso gli obiettivi

Poiché il campo di applicazione della legislazione in materia ambientale e climatica si è esteso sia a livello Ue che a livello globale, i dati di alta qualità sono diventati un prerequisito per essere in grado di monitorare i progressi e identificare lacune e problemi emergenti. È in questo contesto che il Presidente della Commissione europea Jacques Delors ha proposto nel 1989 di introdurre un sistema europeo di misurazione e verifica ambientale insieme all’idea di creare un’Agenzia europea dell’ambiente. L’ European environment agency e l’ European Environment Information and Observation Network (Eionet) sono state successivamente istituite nel 1994 per produrre valutazioni indipendenti sull’ambiente dell’Europa e sostenere la definizione delle politiche ambientali in tutta l’Ue.

Molte delle direttive ambientali dell’Ue impongono agli Stati membri di monitorare parametri specifici e di riportare i dati e i progressi delle azioni a scadenze stabilite. Ciò che è iniziato come un pacchetto di rapporti su carta inviati dalle autorità nazionali si è trasformato in una piattaforma di reporting online che negli ultimi 25 anni ha ricevuto e ospitato una quantità sempre crescente di dati. Oggi più di 400 istituzioni in oltre 39 Paesi segnalano i dati allo strumento di reporting dell’Eea Reportnet. Una volta inviati, i dati passano attraverso i controlli di qualità Eea e i processi di garanzia della qualità per garantire coerenza e comparabilità. Oltre ai dati di oltre 400 obblighi di segnalazione, i dati provenienti da nuove fonti, comprese le osservazioni satellitari attraverso il Programma europeo di osservazione della terra Copernico e la citizen science hanno ampliato la nostra capacità di monitorare i cambiamenti dell’ambiente e del clima.

Gli strumenti di diffusione online dell’Eea offrono libero accesso a questa ricchezza di dati, dall’indice europeo della qualità dell’aria (che mappa in tempo reale le concentrazioni di inquinamento atmosferico in tutta Europa), al sistema di informazione sull’acqua Wisa e alle emissioni di gas serra per settore e per Paese, a una vasta banca dati che fornisce una panoramica dettagliata delle politiche e delle misure sui cambiamenti climatici pianificate dagli Stati membri.

Basandosi su questi dati, l’Eea produce regolarmente indicatori e valutazioni per monitorare i progressi verso i vari obiettivi dell’Ue. Ad esempio, abbiamo recentemente pubblicato la nostra relazione annuale sulle tendenze e le proiezioni, nella quale monitoriamo i progressi dell’Ue verso gli obiettivi per il 2020 relativi alla riduzione delle emissioni di gas serra, per le energie rinnovabili e l’efficienza energetica. La nostra valutazione mostra che l’Ue è sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi del 2020, ma sono necessari maggiori sforzi per raggiungere gli obiettivi del 2030. Allo stesso modo, il nostro recente briefing ha affermato che l’ UE ha raggiunto l’obiettivo di Aichi di designare il 10% dei suoi mari come aree marine protette, ma la designazione deve essere completata da misure di conservazione efficaci. Nonostante questi progressi, il nostro ultimo rapporto annuale sugli indicatori, che misura i progressi dell’Ue verso gli obiettivi prioritari nell’ambito del 7° Programma di azione per l’ambiente, sottolinea che l’Unione europea continua a non raggiungere gli obiettivi ambientali entro il 2020, in particolare nelle aree volte a proteggere la biodiversità e il capitale naturale.

Il monitoraggio dei progressi richiede dati affidabili e trasparenza

I dati sani sono essenziali per produrre valutazioni affidabili. Per la maggior parte dei flussi di dati, la qualità dei dati a livello dell’Ue dipende strettamente dalla qualità dei dati riportati dai Paesi. Ad esempio, l’inventario delle emissioni di gas serra dell’Ue è un aggregato degli inventari degli Stati membri dell’Ue. A tal fine, l’Eea non lavora solo per garantire la qualità dei dati segnalati, ma contribuisce anche a creare un monitoraggio coerente e la capacità di segnalazione negli Stati membri. Per alcune aree di lavoro, Eionet facilita lo scambio delle migliori pratiche non solo nell’Ue, ma anche in una regione più ampia che comprende i nostri vicini europei a est e il Mediterraneo.

In effetti, l’accessibilità e la trasparenza sono componenti chiave delle politiche ambientali e climatiche nell’Ue. Un solido sistema di monitoraggio, rendicontazione e verifica è essenziale per garantire che gli impegni siano perseguiti e per identificare dove sono necessari ulteriori sforzi per raggiungerli. La necessità di un quadro trasparente è ancora più evidente negli sforzi globali, come l’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. L’accordo di Parigi riconosce formalmente l’importanza di riferire periodicamente sulle emissioni e sugli sforzi dei paesi.

Dai dati, l’Eea sviluppa conoscenze attinenti alla politica

Fin dalla sua fondazione, 25 anni fa, lo staff altamente specializzato dell’Eea e i partner di Eionet, compresi i centri tematici europei, hanno analizzato i dati comunicati dagli Stati membri, trasformandoli in conoscenze attinenti alla politica. Analogamente agli sviluppi nel processo decisionale dell’Ue, in cui le singole aree strategiche sono state sempre più incorporate all’interno di quadri strategici a livello di sistema, l’Eea ha rafforzato il suo lavoro di analisi sistemica e integrata. Sin dalla pubblicazione del primo State and Outlook of Europe’s Environment Report (SOER) nel 1995, la conoscenza dell’Eea si è sempre più concentrata sulla comprensione dei sistemi chiave, come la mobilità e l’energia, nonché sulle interconnessioni globali e le sfide della governance.

È evidente che le sfide ambientali e climatiche del XXI secolo non possono più essere analizzate o affrontate senza tenere conto delle tendenze socioeconomiche in Europa e nel mondo. In questi tempi di interazioni complesse e globali, produrre analisi tempestive e pertinenti a diverse scale geografiche e temporali, oltre a proiezioni accurate, diventa sempre più difficile. In quest’ottica, l’Eea, insieme a Eionet, continuerà a investire nei sistemi di reporting e conoscenza e sosterrà il processo decisionale in Europa e nel mondo.

di Hans Bruyninckx, direttore esecutivo Eea