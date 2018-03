Gratis, online e aperto a tutti: dall’Università di Siena un Mooc sul sistema agro-alimentare del Mediterraneo

Riccaboni: «Questo corso costituisce un importante traguardo per la rete promossa dalle Nazioni Unite ‘Sustainable Development Solutions Network’»

[15 marzo 2018]

L’Università di Siena e SDSN Mediterranean, in collaborazione con la Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition, ha lanciato un nuovo corso online universitario aperto – gratuitamente – a tutti, in lingua inglese: il Mooc (Massive online open course) Sustainable Food Systems: a Mediterranean Perspective, che mette a fuoco sfide e opportunità dell’agroalimentare nel Mediterraneo, in relazione al raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dalle Nazione Unite per il 2030.

«Il Mediterraneo – spiega il rettore dell’Università di Siena, Francesco Frati – continua ad essere una delle aree più vivaci al mondo, da sempre culla di storia plurisecolare, intreccio di culture e fucina di idee di innovazione. Il progetto di questo Mooc, nato grazie a un forte impegno dell’Università di Siena e in particolare del professor Riccaboni, si inserisce in questo contesto di grande attualità e interesse mondiale, offrendo un’opportunità eccezionale di formazione di alta qualità, con docenti e partner di livello internazionale».

A partire da un inquadramento storico e culturale dell’agricoltura nel Mediterraneo e della celebre dieta che da quest’area si è diffusa in tutto il mondo, le lezioni mireranno a illustrare modelli possibili di sviluppo agricolo, sulla base di dati, e a confronto con le politiche agricole europee e degli altri Paesi che si affacciano sul bacino: in particolare, le lezioni si incentreranno sulle opportunità emergenti nel settore, legate all’innovazione. Il corso è dunque un’occasione di approfondimento specifico riguardo a un’area per lo sviluppo futuro della quale Sachs, fondatore del Network internazionale per lo sviluppo sostenibile, e direttore del corso, individua l’esigenza di combinare economia, equità sociale e sostenibilità ambientale.

«Il Mooc – conclude Riccaboni – sarà utile a promuovere ulteriormente nel mondo gli stili di vita e le diete sostenibili tipiche della nostra tradizione nonché i corretti principi di educazione alimentare. Servirà, inoltre, a far comprendere ancor meglio il ruolo centrale che l’agricoltura e il settore alimentare ricoprono nelle società e nelle economie euro-mediterranee, in una prospettiva di innovazione e sostenibilità. Ruolo dovuto non solo al notevole numero di addetti del settore, ma anche al fatto che cibo e agricoltura costituiscono un prezioso elemento identitario per le nostre culture e le nostre tradizioni, con un potenziale fortissimo verso la valorizzazione dei territori. Questo corso costituisce un importante traguardo per la rete promossa dalle Nazioni Unite ‘Sustainable Development Solutions Network’, che ho l’onore di coordinare per l’area del Mediterraneo, e per l’Università di Siena, uno degli Atenei leader del Network».