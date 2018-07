Il dinosauro che non doveva esserci riscrive la storia geologica della Cina e di Pangea

Il Lingwulong shenqi diventa il più vecchio dinosauro della famiglia di giganteschi neosauropodi

[25 luglio 2018]

I fossili di una specie di sauropode scoperti recente in Cina potrebbero cambiare non solo il modo in cui gli scienziati pensano che questi giganteschi dinosauri si siano evoluti, ma anche l’idea s di come interi continenti fossero collegati 174 milioni di anni fa. A rivelarlo è lo studio “A new Middle Jurassic diplodocoid suggests an earlier dispersal and diversification of sauropod dinosaurs”, pubblicato su Nature Communications da un team di ricercatori cinesi e britannici che, in un sito vicino alla città di Lingwu, nel nord della Cina, hanno portato alla luce gli scheletri parziali di 7 – 10 sauropodi giovani e adulti. Il team pensa che si trattasse probabilmente di un branco familiare che è perito insieme durante il Medio Giurassico, 174-163 milioni di anni fa.

I ricercatori spiegano che «Questi dinosauri appartengono ad un gruppo di sauropodi conosciuti come diplodocoidi, che fino ad oggi erano ritenuti completamente assenti in Cina». Infatti, gli studi precedenti stimavano che quando si erano evoluti i diplodocoidi , l’Asia orientale si fosse già separata dalla Pangea, il supercontinente che esisteva circa 280 milioni di anni fa. Una divisione che isolò gli animali che erano già sulla massa terrestre, impedendo ai diplodocoidi di arrivarci.

Ma i fossili trovati a Lingwu dimostrano che l’Asia orientale non fosse in realtà separata da Pangea e che questi dinosauri si potrebbero essersi diffusi in quella che oggi è la Cina molto prima che si verificasse l’isolamento.

Il principale autore dello studio, Xu Xing, dell’Accademia cinese delle scienze, ha detto all’agenzia ufficiale cinese Xinhua: «Sospetto che quando torneremo ad analizzare ad alcune vecchie collezioni, potremmo trovare alcuni dinosauri o altri gruppi animali che normalmente non ci aspetteremmo che fossero presenti in Cina in quel periodo».

Il “nuovo” dinosauro gigante è stato chiamato Lingwulong shenqi e faceva parte di un sottogruppo chiamato neosauropodi, che includeva il brontosauro, il diplodoco e il brachiosauro. Il bello è che è stato trovato esattamente dove non doveva essere e uno degli autori dello studio, Philip Mannion dell’Imperial College di Londra, ha detto a BBC News che «La scoperta è doppiamente inaspettata. on solo è il membro più anziano [di questo gruppo], ma è il primo in assoluto dall’Asia e per molto tempo si è pensato che i neosauropei non fossero arrivati in Asia durante il Giurassico». All’epoca, Pangea stava iniziando a frammentarsi e si pensava che un mare molto simile al Mar Rosso, ma più grande, separasse quella che ora è la Cina dal resto del supercontinente, impedendo agli animali di attraversarlo.

Mannion evidenzia che «Questo suggerisce che in primo luogo [i neosauropodi] sono arrivati prima che qualsiasi tipo di barriera venisse scoperta, ma sempre più prove geologiche suggeriscono che questa barriera fosse piuttosto effimera».

I neosauropodi erano abbondanti in tutte le altre aree di Pangea – che comprendeva l’attuale Nord America, l’ Europa e l’Africa orientale – ma prima non erano stati trovati fossili risalenti a 160 milioni di anni fa e il Lingwulong diventa quindi il dinosauro più vecchio di questa famiglia. Ma la scoperta potrebbe anche significare che questi dinosauri si trovassero a uno stadio evolutivo molto più avanzato di quanto si pensasse in precedenza. Contrariamente all’idea diffusa che i dinosauri “fallirono” perché si estinsero sulla scia dell’impatto del gigantesco meteorite a Chicxulub, in realtà ebbero un grande successo evolutivo e di adattamento, resistendo per molti milioni di anni. Sopravvissero a numerose estinzioni di massa sulla Terra causate da un’intensa attività vulcanica e continuarono a prosperare.

Intervistata da BBC News, l’argentina Cecilia Apaldetti, della Conicet – Universidad Nacional de San Juan, che non ha partecipato allo studio, ha detto che «La scoperta di Lingwulong è un’ulteriore prova di questo . Questo nuovo sauropode Lingwulong e la recente Ingentia – legata all’origine dei Sauropoda – rivelano che i dinosauri avevano un’insolita capacità di innovarsi anatomicamente sin dall’inizio della loro evoluzione. Ciò ha permesso loro di dominare e prevalere in quasi tutti gli ecosistemi terrestri per milioni di anni e questa “versatilità anatomica” è stata probabilmente una delle chiavi evolutive che li ha portati ad essere uno dei vertebrati di maggior successo nella storia della vita sulla terra».