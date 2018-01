La Regione rinnova per il 2018-2020 l’accordo di collaborazione con Toscana Life Sciences

Ricerca biomedica per favorire lo sviluppo dell'innovazione in materia sanitaria

[3 gennaio 2018]

Con una delibera portata in giunta dall’assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi nel corso dell’ultima seduta, la Regione Toscana ha rinnovato per il biennio 2018-2020 l’accordo di collaborazione con la Fondazione Toscana Life Sciences «per l’attività dell’Ufficio per la valorizzazione della ricerca farmaceutica e biomedica (UvaR) e le attività a supporto delle strategie di ricerca in materia di salute». La somma prevista per sostenere l’accordo è di 2.860.000 euro, 1.430.000 euro per ciascuno dei due anni.

La Fondazione Toscana Life Sciences è un ente no-profit che opera dal 2005 in Toscana con l’obiettivo di «supportare le attività di ricerca nel campo delle scienze della vita« e la Regione Toscana ne è uno dei soci fondatori.

La giunta regionale ricorda che «Fin dal 2006 è stata attivata una collaborazione con la Fondazione Toscana Life Sciences, per supportare l’assessorato al diritto alla salute nella valorizzazione e brevettazione dei risultati delle ricerche finanziate dall’assessorato, valorizzando il potenziale di competenze e di istituzioni presenti sul territorio regionale. La Fondazione TLS ha sviluppato competenze specifiche e altamente qualificate in questi ambiti, e le attività svolte fino ad oggi dall’UvaR hanno consentito la creazione di un’importante rete di monitoraggio e di supporto della ricerca. Allo stato attuale l’UvaR è una realtà riconosciuta nell’ambito della rete regionale della ricerca in materia di salute. Quindi la Regione Toscana ha interesse a proseguire anche per il periodo 2018-2020 le attività di collaborazione con la Fondazione TLS, per garantire la prosecuzione delle attività dell’UvaR. Per questo viene stipulato un nuovo accordo per gli anni 2018-2020».

Il programma delle attività per il 2018 prevede la gestione delle attività dell’UvaR; il supporto alla definizione delle strategie regionali e delle conseguenti azioni per l’attrazione di investimenti nel territorio regionale, in particolare nel campo della ricerca biomedica; favorire lo sviluppo dell’innovazione in materia sanitaria, con particolare riferimento al settore biomedicale e farmaceutico, anche per agevolare l’ingresso di nuove tecnologie nel panorama delle prestazioni sanitarie regionali; la definizione di nuove strategie in materia di sperimentazione clinica; il supporto a progettualità inerenti programmi e piattaforme di ricerca europee in ambito di scienze della vita; il supporto ad attività di trasferimento tecnologico, in coordinamento con le altre direzioni regionali, nonché con le azioni e le traiettorie delineate a livello nazionale/ministeriale; il supporto allo sviluppo di progettualità per la creazione di reti e strutture per la valorizzazione trasferibilità dei risultati della ricerca.

Nell’accordo, Regione Toscana e Fondazione TLS si impegnano a «collaborare per implementare e realizzare le azioni previste dall’accordo stesso, definendo un programma annuale delle attività oggetto di collaborazione. Regione Toscana mette a disposizione, all’interno delle proprie strutture, gli spazi necessari all’espletamento delle attività previste dall’accordo». Fondazione TLS si impegna a «mettere a disposizione le proprie competenze tecniche e scientifiche, in particolare per quanto riguarda il collegamento tra i risultati della ricerca e l’applicazione industriale in campo biomedico e farmaceutcio, con l’obiettivo di rendere sviluppabili industrialmente i risultati scientifici conseguiti».