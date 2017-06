Meningite, migliora la situazione in Toscana ma è «importante non abbassare la guardia»

Ars: «Il batterio, anche grazie alla vaccinazione massiva, ha rallentato la sua trasmissione»

[6 giugno 2017]

È on line da qualche giorno il portale Meningite: la situazione in Toscana, realizzato dall’Agenzia regionale di sanità per fornire – in primis ai cittadini, ma anche agli operatori sanitari – informazioni precise e accreditate su un tema che ha interessato molto da vicino la nostra regione negli ultimi tre anni.

A partire dal 2015 in Toscana è stato infatti osservato, rispetto agli anni precedenti, un aumento anomalo dei casi di meningococco C, batterio responsabile delle forme solitamente più serie di meningite. Questa situazione si è protratta fino a tutto il 2016: i casi di malattia da meningococco C in questo biennio sono stati ben 61 (contro i 22 casi totali notificati negli anni 2007-2014) ed hanno provocato il decesso di 13 persone. In un simile contesto, la Regione Toscana ha attivato ad aprile 2015 una campagna straordinaria di vaccinazione dei cittadini ed ha affidato all’Agenzia regionale di sanità, con il supporto tecnico scientifico dell’Istituto superiore di sanità, la realizzazione di 2 studi regionali: uno volto a misurare la prevalenza nella popolazione dei portatori sani del batterio (meningococco C e altri tipi), l’altro ad indagare i fattori di rischio che caratterizzano i 61 casi di malattia da meningococco C.

Riguardo al 2017, nei primi quattro mesi sono stati registrati altri 5 casi di meningococco C, numero sensibilmente inferiore rispetto a quelli registrati nello stesso periodo del 2015 e del 2016, cioè 17 casi in ciascuno dei 2 anni. Ciò rivela che il batterio, anche grazie alla vaccinazione massiva, ha rallentato la sua trasmissione, tuttavia è quanto mai importante non abbassare la guardia: per questa ragione l’ARS ha deciso di realizzare il portale Meningite: la situazione in Toscana.

Il portale è stato realizzato utilizzando le più recenti tecniche di comunicazione: testi brevi, linguaggio semplice, molte immagini e infografiche. Nasce con lo scopo di diventare per tutti – cittadini e mondo sanitario – un punto di riferimento regionale, preciso e aggiornato, sul tema della meningite. Il portale è suddiviso in sei sezioni, nelle quali viene offerta una descrizione e caratterizzazione dei casi avvenuti in Toscana e una lettura più ampia sull’epidemiologia della malattia, allargando l’analisi anche all’Italia, all’Europa e alla situazione a livello mondiale. Vi si trovano inoltre informazioni puntuali sulla campagna straordinaria di vaccinazione promossa dalla Regione Toscana e sui risultati degli studi ARS, oltre ad una chiara descrizione su cos’è la malattia con dettagli su trasmissione/incubazione/sintomi/cura/prevenzione. Infine, c’è una sezione dedicata alle FAQ, le domande più frequenti.

di Ars – Agenzia regionale di sanità