I Neanderthal romani erano gli uomini più antichi d’Europa. Vivevano lungo l’Aniene

I resti di Homo neanderthalensis ritrovati negli anni ’30 a Saccopastore, hanno 250mila anni

[7 marzo 2017]

Secondo il recente studio “The Aggradational Successions of the Aniene River Valley in Rome: Age Constraints to Early Neanderthal Presence in Europe”, ralizzato da ricercatori dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, in collaborazione con i paleontologi e i paleoetnologi dell’università di Roma La Sapienza, Tor Vergata e Roma, pubblicato su Plos One,«I resti della Valle dell’Aniene costituiscono la più antica evidenza diretta della presenza dell’uomo di Neanderthal sul continente europeo, aprendo nuovi scenari sulle possibili tappe dell’evoluzione dell’uomo e sui flussi migratori attraverso il vecchio Continente».

Infatti, Fabrizio Marra, Piero Ceruleo, Luca Pandolfi, Carmelo Petronio e Mario F. Rolfo e Leonardo Salari hanno scoperto che i due crani di Homo neanderthalensis, rinvenuti all’inizio degli anni ’30 a Roma, nel sito di Saccopastore, hanno 250mila anni e, spiegano all’Ingv, «Insieme ad altri resti di ominidi ritrovati nei depositi sedimentari lungo la Valle dell’Aniene costituiscono la più antica testimonianza della presenza di una comunità neandertaliana in Europa».

Fabrizio Marra ricercatore dell’Ingv e principale autore della ricerca, sottolinea che «Il lavoro è partito dal punto in cui i ricercatori erano giunti un anno e mezzo fa, quando avevano dimostrato, attraverso la correlazione tra cicli sedimentari e variazioni globali del livello del mare, che i terreni in cui erano stati ritrovati i due crani erano molto più antichi di quanto sino allora ritenuto: 250mila anni, contro gli 80mila – 125mila delle precedenti stime di età. Siamo di fronte ad un intero ciclo glaciale: i sedimenti fluviali si sono infatti deposti a seguito della risalita del livello del mare alla fine della terz’ultima glaciazione, durante quello che viene definito Stadio Isotopico 7. La conferma “è venuta ora dal riesame dei resti fossili animali, raccolti a suo tempo dagli studiosi insieme ai resti umani, e conservati presso il Museo Nazionale Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini” di Roma».

I resti in precedenza attribuiti a una specie indeterminata di daino, appartengono alla sottospecie Dama dama tiberina, che è caratteristica dello Stadio isotopico 8.5/7 e che verrà sostituita dalla forma attuale di daino: Dama dama dama. Marra Aggiunge: «Così, anche i dati faunistici confermano che i terreni di Saccopastore non possono essere più giovani di 200mila anni, in sostanziale accordo con la stima geologica, di un’età di circa 250mila. La seconda novità prodotta dal nuovo studio riguarda alcuni frammenti di ossa umane rinvenuti in associazione con resti faunistici e numerosi strumenti in selce in quattro località vicine: Ponte Mammolo, Sedia del Diavolo, Casal de’ Pazzi e Monte delle Gioie.

I reperti, venuti alla luce nel secolo scorso, erano stati considerati di transizione tra Homo neanderthalensis e il suo antecessore Homo heidelbergensis. Tuttavia la mancanza di elementi di datazione certa non aveva permesso di fare ulteriori ipotesi.

Marra conclude: «Applicando lo stesso principio di correlazione geologica, siamo stati invece in grado di stabilire oggi un’età molto precisa per i terreni in cui gli strumenti litici e i resti umani furono ritrovati. Questi terreni si sono deposti in corrispondenza di due oscillazioni del livello del mare molto ravvicinate, corrispondenti al sub-stadio 8.5 e allo stadio 7, in un intervallo di tempo ben definito tra 295mila e 245mila anni fa. La scoperta è importante se si considera che la stessa età di 295mila anni è stata ipotizzata dai paletnologi inglesi per gli strumenti in selce ritrovati sui terrazzi fluviali del Solent River, poco a sud di Londra, che sono attribuiti alle prime presenze dell’Uomo di Neanderthal in Europa. Al tempo stesso, non sono stati ancora rinvenuti resti umani riferibili all’Uomo di Neanderthal più vecchi di 250mila anni in tutto il continente europeo. I resti della Valle dell’Aniene, quindi, alla luce della loro associazione diretta con gli strumenti in selce, costituiscono la più antica evidenza diretta della presenza dell’Uomo di Neanderthal sul continente europeo, aprendo nuovi scenari sulle possibili tappe dell’evoluzione dell’uomo in Europa e sui flussi migratori attraverso il vecchio Continente. Gli uomini di Neanderthal, come i loro predecessori, potrebbero essere stati pertanto i protagonisti di una nuova antropizzazione dell’Europa avvenuta più di 250mila anni fa: anche allora passando attraverso un’Italia ospitale, almeno dal punto di vista climatico, dove proprio nella sua capitale avrebbero stabilito una delle prime comunità».