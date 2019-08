L’appuntamento organizzato a Salerno dalla Società chimica italiana, dal 28 al 30 agosto

Nessun futuro senza chimica: la scienza si apre alla società, oltre che all’industria

Un’occasione per approfondire il ruolo strategico della chimica per il progresso e l’innovazione nel mondo della salute, della sostenibilità e della sicurezza, con ampi riflessi nella nostra vita quotidiana

[23 Agosto 2019]

Sono 90 gli elementi chimici naturali presenti sul pianeta Terra, e rappresentano l’alfabeto di tutto ciò che ci circonda: il loro sfruttamento (come la loro scarsità) ha enormi risvolti ambientali, sociali, economici e politici, per non parlare degli impatti che la chimica ha ormai su ogni aspetto della nostra vita quotidiana. Per rendere più accessibile e comprensibile questo mondo la Società chimica italiana (Sci) ha scelto di organizzare dal 28 al 30 agosto a Salerno #CIS2019 (da ChemistrymeetsIndustry and Society), un convegno scientifico internazionale con un taglio molto diverso dal solito: basta torri d’avorio, è colmare le distanze tra la ricerca scientifica accademica ed i bisogni dell’industria e soprattutto dell’intera società.

Il #CIS2019 – organizzato in collaborazione con EuChems, Farmindustria e Federchimica, oltre che con il supporto dell’Instm e dell’Aim – sarà infatti una tre giorni di conferenze, incontri e workshop su tutti i temi più caldi della ricerca in chimica, e in particolare del rapporto tra chimica e industria e delle relazioni sempre più complesse e imprescindibili tra chimica e società. Durante queste giornate chimici, professionisti, ricercatori, chimici industriali e stakeholder italiani e stranieri si incontreranno e discuteranno mostrando il ruolo strategico della chimica per il progresso e l’innovazione, con particolare attenzione a settori di fondamentale importanza quali energia, salute, sostenibilità, sicurezza e implicazioni nella vita quotidiana: si passerà dunque dalle problematiche legate alle plastiche alla sicurezza del cibo, dalla salute alla sostenibilità all’economia circolare.

Il primo giorno, 28 agosto, dalle 11 alle 13, il congresso si aprirà con un evento aperto al pubblico dal titolo “Nessun futuro senza chimica – Creare una sinergia positiva tra chimica, società ed industria”.

Interverranno alla tavola rotonda coordinata dal giornalista scientifico e scrittore Pietro Greco, la professoressa dell’Università di Bari Angela Agostiano, presidente della Società chimica italiana; Nausicaa Orlandi, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici; Luigi Mansi, del Consiglio di presidenza di Federchimica, Antonio Messina, vicepresidente Farmindustria; Vincenzo Balzani, accademico dei Lincei e professore emerito dell’Università di Bologna; Ferruccio Trifirò, direttore de La chimica e l’industria e professore emerito dell’Università di Bologna.

Il pomeriggio seguirà invece con una serie di conferenze plenarie che serviranno proprio ad introdurre i temi caldi della ricerca in chimica, le sfide per il futuro e servirà da lancio per le varie sessioni parallele che si svolgeranno nei due giorni molto intensi che seguiranno. A seguire la tavola rotonda infatti ci saranno le conferenze plenarie di Kohzo Ito (della University of Tokyo, Giappone) con una relazione intitolata “Slide-Ring Materials: NovelToughPolymers for Automobile”, che parlerà delle innovazione nella chimica dei materiali per applicazioni future nel settore dei trasporti, Anthony J. Ryan (dell’Università di Sheffield, UK) che parlerà di Chimica e sostenibilità con la relazione “Whatdoessustainablemean in the context of chemistry?” e Robert Schlögl (del Max-PlanckInstitute di Berlino) con un seminario intitolato “Circular Economy of Carbon”, un tema molto importante nella società dell’economia circolare.

Altre informazioni:

Sito web: http://cis2019.com/

Logistica:

Lungomare Clemente Tafuri, 1 –Salerno, Italyhttp://www.grandhotelsalerno.it/en/

Contatti del congresso:

info@cis2019.com

Contatti per informazioni (per i giornalisti e i comunicatori):

Adriano Intiso: aintiso@unisa.it (Gruppo di Diffusione della Cultura Chimica, SCI)

Valentina Domenici: valentina.domenici@unipi.it(Gruppo di Diffusione della Cultura Chimica, SCI)